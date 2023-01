Calcio, Mallare. I Lupi strappano con i denti un punto in casa della San Filippo. Durando: "Settimane difficili, ma stiamo lavorando su carattere e organizzazione" (VIDEO)

Ha rischiato il colpaccio in casa di una rivale nella corsa alla salvezza, ma il Mallare può comunque uscire rinfrancato dai 90 minuti del Riva.

La condizione generale della truppa rossoblu non è delle migliori dal punto di vista fisico, però i valbormidesi hanno saputp gettato il cuore oltre l'ostacolo nel 2-2 contro la San Filippo Neri Yepp (a segno Lupino e Branchetti).

Per mister Marco Durando, in plancia di comando da metà novembre, non sono mancati nemmeno i complimenti agli avversari, al termine di una partita combattuta ma sostanzialmente corretta.