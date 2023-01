Rugby Ligure: motori riaccesi, i risultati dalla C e dai Settori Giovanili

Dopo la lunga sosta di fine anno si è ritornato al rugby giocato. Ancora in pausa la Serie A e la Serie B, hanno tenuto banco i due gironi della Serie C. Nella pool promozione sia le Province dell’Ovest che lo Spezia hanno dovuto issare bandiera bianca nei rispettivi confronti. Ed i lombardi del Rho, vittoriosi a Sarre con lo Stade Valdotain, sembrano il team decisamente piu’ in forma. Nel girone di Consolazione, dove è in ballo la Coppa Mare e Monti, al CarliniBollesan si è sviluppato un sempre interessanti derby fra il CUS Genova di Piero Zaami e l’Amatori Genova di Federico Rebora. Affermazione di misura (17/11) per i cussini con bonus difensivo per gli ospiti blaugrana che hanno messo a segno nel finale una meta con Spataro e i piazzati di Fama’, mentre per i padroni di casa Pietro Magnani ha siglato due mete, due trasformazioni ed un penalty calciato da meta’ campo! Sconfitta casalinga di misura, invece ad Imperia , dell’Union Riviera superato dal sempre coriaceo Tortona. Nei campionati giovanili fra le squadre liguri ha prevalso solo l’Under 17 delle Province dell’Ovest che aveva di fronte il CUS Torino.

SERIE C – PROMOZIONE GIRONE 4 (III GIORNATA/recupero)

S. Mauro – DF Ferroviaria RC Spezia 38/5

BiellaCad. – Province dell’Ovest 41/13

Rivoli – Volpiano 41/24

Stade Valdotain – Rho 20/31

Classifica generale: Rho punti 15, San Mauro 11, Stade Valdotain 10, RC Spezia 8, BiellaCad. 6, Rivoli 5, Volpiano 4, Province dell’Ovest punti 0.

SERIE C –LIGURIA/PIEMONTE (Coppa Mare Monti) (II GIORNATA – recuperi)

CUS Genova – Amatori Genova 17/11

CUS Piemonte Orientale – Alessandria 35/24

Union Riviera – Lions Tortona 22/25

CLASSIFICA: CUS Genova Cadetti e CUS Piemonte Orientale punti 9, Lions Tortona 8, Union Riviera 3, Amatori Genova 2, Alessandria punti 1.

UNDER 19 GIRONE 1 (recuperi IV giornata)

Unione Monferrato – Pro Recco 49/0

Biella – Moncalieri 67/12

CLASSIFICA: VII Torino e Unione Monferrato punti 20, Biella 15, Moncalieri 14, Pro Recco 10, Amatori Genova 7, U.R.P. Alessandria 6, Union Riviera 2, Collegno - 4.

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (VI GIORNATA)

Amatori Genova – San Mauro 30/48

Lainate – Unione Monferrato 15/24

Parabiago – Amatori&UnionMilano 18/24

Province dell’Ovest – CUS Torino 33/19

CLASSIFICA GENERALE:Amatori&UnionMilano punti 29, Province dell’Ovest 18, Parabiago 17, CUS Torino 13, Amatori Genova e San Mauro 10, Unione Monferrato 7, Lainate punti 1.