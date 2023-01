Calcio a 5. Riparte il campionato di Serie C1: Spotornese sul campo dell'Airole FC

Riparte il campionato di calcio a 5 di Serie C1 dopo la pausa natalizia, con la Spotornese Calcio che vuole incrementare la propria classifica.

La compagine savonese sarà di scena, nel primo match del 2023, sul campo dell'Airole FC seconda della classe. Un match proibitivo per la squadra biancoazzurra che vuole ripartire in maniera positiva pensando al grande colpo esterno. Nell'ultima sfida giocata, lo scorso 22 dicembre, la Spotornese Calcio è caduta per 7-6 sul campo del Taggia capolista.

CLASSIFICA: SPOTORNESE A CACCIA DEL RILANCIO

In classifica la Spotornese, dopo 7 giornata di campionato, ha racimolato solo 4 punti ed è pronta a ripartire.

18 Taggia

15 Airole

12 Imperia

9 Santo Stefano

4 Spotornese Calcio

3 Atletico San Lorenzo

1 Parrocchia Caramagna