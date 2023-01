Calcio, Prima Categoria B. Veloce, mister Fabio Musso non getta la spugna: "Il nostro percorso di crescita non finirà nemmeno quando e se interverrà la matematica"

La Veloce Savona è incappata in una sconfitta beffarda contro la Priamar, dopo essere stata avanti nel match. Un 2-3 che è lo specchio della sfortunata stagione dei granata che non vogliono mollare la presa in quel posto playout che ad oggi sembra molto lontano nel campionato di Prima Categoria targato Girone B.

Il tecnico Fabio Musso fa così il punto della situazione: "Sono abituato a impegnarmi al massimo per perseguire un obiettivo fino a che c'è anche la più piccola speranza di poterlo raggiungere. So però leggere le classifiche e le situazioni di campo e la salvezza è adesso davvero lontanissima. Ad ogni modo il nostro percorso di crescita non finirà nemmeno quando e se interverrà la matematica".

Ma contro la Priamar può essere stata una sconfitta sfortunata ma allo stesso tempo "pesante"? "Entrambe. Non è cercare un alibi pensare che la sfortuna abbia avuto un peso domenica con la traversa a portiere battuto colpita da De Luca nei minuti di recupero. Pesante lo è davvero perché per quanto profuso in campo sotto l'aspetto del gioco e dell'impegno il risultato ci nega punti che avremmo meritato. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, realizzando due reti di pregevole fattura frutto anche del lavoro che i ragazzi fanno in settimana sempre con dedizione. Il secondo tempo non siamo stati capaci a leggere l'evoluzione della partita e il recupero della Priamar ci ha colpito più sul morale che sull'aspetto fisico. Difetti dettati dalla poca esperienza ma non solo. Ci lavoreremo in settimana".

Cosa hai detto ai tuoi giovani ragazzi? "Nulla, a fine partita non si parla perché bisogna evitare di farci sopraffare dalle emozioni. Parlerò stasera alla ripresa degli allenamenti. Il mio compito è fare in modo di cancellare la delusione cocente e ripartire. Abbiamo la possibilità di toglierci ancora delle soddisfazioni e bisogna lavorare fino all'ultimo allenamento della stagione perché questo accada. La partita con il Savona di sabato, per il prestigio che si porta dietro, in questo senso ci aiuterà a concentrarci sugli allenamenti provando a dimenticare quanto accaduto domenica".