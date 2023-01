La lunga pausa del campionato di Seconda Categoria rappresenta l'occasione migliore per il Legino B per recuperare le gare fino ad oggi non disputate.

Domenica, ad esempio, è andato in archivio il primo match da riassorbire, contro la Villanovese.

A spuntarla sono stati proprio i verdeblu a pochi istanti dal triplice fischio finale, con il gol di Rognoni.

