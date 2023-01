Volley. Albisola Pallavolo, sei giocatrici convocate nella Selezione Regionale femminile Under 15

Grande soddisfazione in casa Pallavolo Albisola per la convocazione nella Selezione Regionale femminile Under 15 di sei atlete del club savonese.

A far parte del gruppo regionale sono Marta Albani, Martina Deidda, Perla Lipari, Elena Ranno, Rebecca Rebagliati e Tea Salomone.

Le ragazze hanno preso parte al raduno presso il PalaSerteco di Genova. Grande la gioia per l'Albisola Pallavolo dopo la chiamata da parte del selezionatore regionale delle sei tesserate: la conferma di una grande crescita del sodalizio.