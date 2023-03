Manchester United calcio mercato: tra Victor Osimhen e Harry Kane, prospettive e rumor

Cristiano Ronaldo ha stressato il Manchester United, il gioco sfiduciato dopo l'addio della Juventus ha fatto parlare molto i giornali e i tifosi, ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra inglese che adesso è alla ricerca di nuovi attaccanti.

Tutti i media sono attenti ad Harry Kane nelle mire della squadra, però c'è da tempo l'interesse anche per Victor Osimhen del Napoli. Da tempo si parla di proposte delle squadre inglesi sull'attaccante celeste. Come spiega Jack Flintham, si parla non della sessione di mercato invernale ma di quella estiva. In estate, ci sarà l'acquisto di un nuovo attaccante da sostituire a Ronaldo.

Attualmente Harry Kane è anche nell'elenco dei miglior marcatori inglesi. Primo nome è Erling Haaland. Osimhen attualmente è miglior marcatore di Serie A, mancano all'appello Vlahovic e Immobile che in questo campionato hanno saltato diverse partite per problemi di salute.

Harry Kane

L'attaccante che Erik Ten Hag deve spingere il club ad un livello successivo secondo Jack Flintham.

In questi anni il club ha mantenuto posizione nei primi posti in classifica, ottenendo sempre o la partecipazione in Champions oppure in Europa League. Si spinge per lo scudetto ma anche per una vittoria nella Uefa.

Nel radar Harry Kane e Victor Osimhen ma non sono solo loro a contendere i due giocatori. Harry Kane è l'opzione più sicura e questa settimana ha anche battuto il record del goal, quindi super gettonato.

Victor Osimhen

Il Napoli ha un attaccante che funziona bene e che tra l'altro sta portando con altri compagni la squadra allo scudetto. Dalle parole di Spalletti non si intravedono rumors per eventuali prestiti o cessioni, anzi tutto il contrario.

Un paragone con Erling Haaland, dal mister. Osimhen è un giocatore con queste doti: coraggio, fisicità, abilità sulla linea laterale. "Dopo tutto, si è rotto la faccia un paio di volte perché va su ogni pallone, ha notevoli margini di miglioramento". Questo coraggio e presenza fisica sul campo lo porta ad essere paragonato ad Haaland, che gioca nel City seconda classificata. L'attaccante che cerca lo United è in grado di costruire una strategia in ogni azioni, senza perdere troppo tempo. In fondo, il Manchester City o il Liverpool è così che giocano.

Ancora su Harry Kane, quanto dovrebbe spendere lo United

Paul Merson, si legge su skysports.com, afferma che il Manchester United dovrebbe spendere per Harry Kane almeno cento milioni di sterline. "Hanno appena pagato ottanta milioni per Antony e non segnerà tanti gol in dieci anni quanti ne segnerebbe Kane in una stagione per il Manchester United."

C'è un'altra squadra che mira ad avere un attaccante che fa molti goal, il Chelsea ma anche il Liverpool, squadre che attualmente sono al nono e decimo posto rispetto agli anni scorsi. Insomma, vuoi riqualificare la squadra dopo l'addio di Ronaldo, ha i suoi costi importanti e intanto anche Harry Kane si racconta.

Il suo contratto scadrà con il Tottenham alla fine della prossima stagione, il City sembra essere escluso come prossima squadra. Sul suo futuro ha detto "mi sento come se avessi ancora quasi un'altra carriera da svolgere. Ho sette, otto anni, di quello che ho e avevo già avuto in Premier League. Non ho fretta, non ho un disperato bisogno di fare qualcosa. Non ho paura di dire che voglio essere il migliore, che voglio provare ad arrivare al livello di Ronaldo e Messi. Questo è il mio obiettivo finale, vincere trofei stagionali. Ho ancora molto di più da dare, posso produrre numeri migliori di adesso". Dalle parole di Kane nessuna informazione ufficiale su quale squadra si andrà a giocare e dove si vuole andare a giocare.