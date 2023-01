Calcio: il portiere Enrico Pionetti ricorda Gianluca Vialli ai tempi della Cremonese “Un ragazzo stupendo”

Enrico Pionetti, oggi imperiese a tutti gli effetti, è nato a Parma nel 1955. La sua prima società fu l'Audace il cui campi di allenamento raggiungeva in bicicletta. A 15 anni e mezzo venne acquistato dalla Sampdoria e a 17 si affacciò alle soglie della prima squadra come terzo portiere. In blucerchiato restò cinque stagioni diventando poi il secondo portiere. Esordì in serie A, a 19 anni, nella drammatica partita fondamentale per la salvezza, il 12 maggio 1974, poi vinta con il Lanerossi Vicenza. Con la Sampdoria vinse anche un torneo di Viareggio. Alla Cremonese approdò la prima volta nel campionato 1978-9, allenatore Galeone. Nel 1980 fu all'Anconitana.

Nel 1981-82 eccolo a Imperia dove sposò Elisabetta ebbe i figli Danilo e Sofia. Ritorno alla Cremonese (giocando con Vialli) e quindi a Lecce dove vinse un campionato di Serie B e giocò in Serie A e insieme a campioni del mondo come Pasculli e altri grandi come come Conte e Causio. E ancora al Brescia, in serie A, dove parò un rigore ad Altobelli e giocò con un altro campione del mondo, Branco.

Dopo essersi fermato in provincia una decina d'anni per veder crescere i figli e allenato in diverse società dell'Imperiese, riecco una carriera ad alti livelli come preparatore dei portieri. All'Ajaccio (dove plasmò Ochoa, il fenomenale portiere appena ingaggiato dalla Salernitana), al Nizza (dove ebbe Lloris, poi portiere della nazionale francese), a Bologna (allenando Pagliuca) e quindi nello staff di ben tre nazionali africane: Niger, Burkina Faso e Nigeria (con partecipazione ai mondiali in Russia), sempre come preparatore dei portieri.