Calcio, Serie D. Alle 14:30 la Sanremese recupera contro lo Stresa, il Bra in Coppa farà visita al Crema

Sarà un pomeriggio per nulla banale per le dinamiche del campionato di Serie D.

Oggi, alle 14:30, la Sanremese riceverà al Comunale lo Stresa Vergante, per il secondo recupero a tinte matuziane.

Un'opportunità importante, forse decisiva, per accorciare sul Sestri Levante e riaprire un campionato che sembrava chiuso fino a metà dicembre.

Un eventuale successo potrebbe spingere anche il club a intervenire in maniera tangibile anche in sede di mercato, dopo il grave infortunio occorso a bomber Mesina (stagione conclusa per lui) e l'infortunio muscolare a Filippo Scalzi.

Assenti gli infortunati Fischer, Mauro e Mesina, non convocato Ricossa. Squalificati Rizzo e Secondo, rientra però Aperi dopo il turno di stop con la Fezzanese.

Alle 15:00, invece, spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Bra, unica squadra del girone A ancora in corsa, farà visita al Crema.

Passaggio del turno in gara unica (la vincente sfiderà la Giana Erminio), in caso di parità al 90' si batteranno direttamente i calci di rigore.