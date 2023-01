Basket: sabato a Genova il Drafr Event per la Liburia della Jr NBA U13 Championship

La Jr. NBA FIP U13 Championship entra nel vivo. Dopo la presentazione del progetto, avvenuta a Pesaro lo scorso 11 novembre, le 13 regioni coinvolte nel primo anno del torneo in stile NBA danno il via alle rispettive leghe con i Draft Event. In particolare, sabato 21 gennaio alle ore 10:00 è previsto il Draft Event della Liguria presso la Sala C della Casa della Federazioni di Viale Padre Santo, a Genova.

Un’occasione di abbinare, attraverso sorteggio, le società Under 13 maschili alle franchigie NBA. Effettuate le associazioni, il Draft Event si concluderà con la consegna delle mitiche jerseys NBA, che saranno le canotte da gioco delle nostre squadre U13 per tutto l’arco della stagione. Materiale tecnico sarà fornito anche per gli allenatori e gli arbitri del campionato. Ad ogni società partecipante anche un pallone da basket.

Sono numeri impressionanti quelli del primo anno dell’accordo che unisce, prima volta a livello mondiale, la National Basketball Association ad una Federazione cestistica nazionale in un progetto di così ampia portata: 13 regioni, 16 leghe, 476 squadre, 5.800 fra giocatori e giocatrici, 700 arbitri in età giovanile.

La formula della Jr. NBA FIP U13 Championship prevede che, al termine delle leghe regionali e interregionali, le vincenti di ciascuna lega si qualificano per il Final Event in programma tra il 9 e l’11 giugno 2023, dove giocheranno per l’ambito Anello Jr. NBA.