Volley, Under 16. Il Brother GJ Andora chiude il girone d'andata in corsa per la fase finale

Si è concludo domenica il girone d’andata del campionato Under 16 per il Brother GJ Andora, le ragazze di coach Baldi faticano contro la Farmacia San Nicolò Albisola, giocando non una delle migliori gare. Al giro di boa la formazione andorese chiude al quarto posto in classifica.

Posizione di classifica che lascia dunque aperta la porta della fase finale, infatti con sei punti ci sono anche Alassio Laigueglia V. e Finalmaremola Bianca. Sabato parte subito il ritorno, contro la capolista Albenga Volley Blu, autentica corazzata del campionato.

Ma arrivano note positive per il gruppo biancoblù, sono infatti state selezionate due componenti della squadra andorese per l'allenamento della Selezione che si terrà sabato mattina ad Albenga. Si tratta delle del centrale Ayana Pricop e del libero Alessia Xhemali, entrambe 2009.