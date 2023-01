A Imperia il Coni rende merito ai giovani, ai dirigenti e alle società sportive, tutti i premiati

Si è svolta stamattina presso la sala consiliare della Provincia a Imperia, la tradizionale cerimonia di consegna delle Onorificenze Sportive assegnate dal Coni nazionale alla presenza del presidente regionale ligure Antonio Micillo e del delegato provinciale Alessandro Zunino, nonché delle massime autorità provinciali e comunali. Tra loro anche il Senatore Gianni Berrino, il Presidente della Provincia Claudio Scajola e il Questore Giuseppe Felice Peritore.

L’edizione di quest’anno, così come l'ultima tenutasi nel 2019 (per l'anno sportivo 2018) ed a differenza delle precedenti, non sarà parte del classico evento ‘Oscar dello Sport Imperiese’ - sospeso nel recente periodo pandemico ed oggi in fase di rivalutazione - ma è stata interamente ed esclusivamente riservata alla consegna di questi ambiti riconoscimenti che ogni anno vengono attribuiti dal Coni nazionale a tute gli atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara così come a società sportive che si siano resi protagonisti di importanti risultati agonistici nel corso dell’anno solare di riferimento, o che abbiano offerto un rilevante contributo al movimento sportivo, nel pieno rispetto dei valori olimpici.

Le Benemerenze, nel solco della tradizione, sono deliberate dalla Giunta Nazionale del Coni previa valutazione ed approvazione della Commissione Benemerenze Sportive del Coni. Gli Enti abilitati all’inoltro delle candidature e delle segnalazioni per il conferimento delle onorificenze Sportive sono: le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, i Comitati Regionali del CONI e i Delegati Provinciali del CONI.

La Commissione ha inoltre facoltà di formulare autonomamente proprie candidature. In ordine di rango si distinguono: Collare d'Oro al Merito Sportivo, Stella al Merito Sportivo, Medaglia al Valore Atletico, Palma al Merito Tecnico. Sotto i premiati.

STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTE

MARIA ELENA ARDOINO (Federazione Italiana Tiro con l'arco) anno 2019

STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTE

ROCCO IANNUCCI (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) anno 2019

STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA’ SPORTIVA

YACHT CLUB SANREMO (Federazione Italiana Vela) anno 2019

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTE

DANILO BENZA (Federazione Motociclistica Italiana) anno 2019

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA’ SPORTIVA

CICLISTICA BORDIGHERA (Comitato Regionale Coni) anno 2019

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A DIRIGENTE

SILVANO MARTELLA (Federazione Italiana Tennis e Padel) anno 2020



MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE ATLETICO

DIEGO RIZZI (Federazione Italiana bocce) anno 2019

ALESSIO COCCIOLO (Federazione Italiana bocce) anno 2019

ANDREA MOSCETTI (Federazione Italiana pesca sportiva) anno 2019

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE ATLETICO

LORIS REVELLI (Federazione Ciclistica Italiana) anno 2019 e 2020

PATRIZIA LEITA (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

DAVIDE SORECA (Federazione Motociclistica Italiana) anno 2020

ROBERTA PEIRANO (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

PATRICK TURRINI (Federazione Motociclistica Italiana) anno 2019

LOREDANA ARDISSONE (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

DAVIDE RE (Federazione Italiana di Atletica Leggera) anno 2019

CECILIA ALASSIO (Federazione Italiana Pallapugno) anno 2019

FLORIANA ANSELMI (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

LAURA ROSSIN (Federazione Ciclistica Italiana) anno 2019 e 2020

DOSOLINA ARIMONDO (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

GRAZIELLA ROCCA (Federazione Italiana Bocce) anno 2020: premio alla memoria in quanto l’atleta è mancata da poco in seguito ad una grave malattia

LORENZA MIGNONE (Federazione Italiana Pallapugno) anno 2019

MARIA COSCIA (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

MATTEO ANTONIO MARULLO (Federazione Italiana pesca sportiva) anno 2019

MARINA PINELLI (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

SILVANA BRACCO (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

MARIA ANTONIETTA GUASCO (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

LINA ARDISSONE (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

MAURA ARIMONDO (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

ELVIRA GRILLO (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

SARA PERETTO (Federazione Italiana Bocce) anno 2019

SIMONA CLAPS (Federazione Italiana Bocce) anno 2020

DONATO GOFFREDO (Federazione Italiana Bocce)