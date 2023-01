Finale torna a ospitare la scherma e gli atleti della Leon Pancaldo brillano ai regionali di spada

E' tornato a ospitare, dopo oltre dieci anni di assenze dal territorio, una competizione schermistica il finalese che, nello scorso fine settimana del 14 e 15 gennaio, ha visto svolgersi al PalAlessia di Finalborgo le prove regionali della, specialità spada.

Respirare nuovamente l’atmosfera della gara ha avuto un riscontro molto positivo, con buona presenza di appassionati e di atleti. Sono stati infatti ottanta tra schermitrici e schermitori, di età compresa fra i 14 e i 19 anni, a dar vita a serrati duelli prima nei gironi all’italiana e poi negli incontri a eliminazione diretta.

Sabato mattina, nella gara dei cadetti, si è imposto il finalese Enea Bruzzone, che fino a giugno scorso indossava i colori del Club Leon Pancaldo e che attualmente, per motivi di studio, si è trasferito a Genova e tira per la società Pompilio. Nelle gare femminili del pomeriggio, invece, la borgese Maddalena Ottolia, iscritta alla Leon Pancaldo, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio. Per lei, al primo anno nella serie cadetta (14-16 anni), si tratta di un ottimo risultato e grazie ad esso ha ottenuto la qualificazione per la seconda prova interregionale (che si terrà in provincia di Bergamo all’inizio di marzo), dove tenterà l’accesso alle finali nazionali di maggio.

Nella stessa competizione gareggerà in compagnia dell’altra atleta del Club Leon Pancaldo, Letizia Bragato di Finale, che già aveva staccato il pass per la prova interregionale nella precedente gara di Chiavari.

Le gare della domenica mattina hanno visto il predominio degli atleti genovesi. Da segnalare il settimo posto tra i giovani conquistato da Enea Bruzzone che ha così ottenuto il passaggio alla fase interregionale anche in questa categoria.

Nel pomeriggio hanno gareggiato le due atlete della Polisportiva del Finale che, pur appartenendo alla categoria inferiore, hanno voluto cimentarsi anche tra le giovani (17-19 anni). Maddalena Ottolia non è riuscita a ripetere la buona prova del giorno precedente e si è dovuta accontentare del 20° posto finale. Letizia Bragato invece, pur fallendo per una solo stoccata l’ingresso nella finale delle prime otto, ha chiuso con un onorevole nono posto, riuscendo così ad ottenere l’ingresso alle fasi interregionali anche in questa categoria.

L’appuntamento con la scherma è ora rimandato a fine mese quando i giovanissimi del Club Leon Pancaldo, dopo aver tifato con calore per le compagne in gara, si apprestano ora a difendere i colori biancazzurri nella sfida regionale di domenica 29 gennaio nel Palasport di Chiavari.