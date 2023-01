E' stato ribaltato l'esito del match di sabato scorso tra la Cairese e il Finale.

I giallorossi di Pietro Saccone si erano imposti 2-3 in trasferta, ma il Giudice Sportivo ha fissato la vittoria a tavolino per i valbormidesi a causa della presenza di un giocatore non tesserato.

Il ragazzo.è stato schierato anche contro Ceriale, Campomorone e Vallescrivia, tutti incontri monitorati dalla Giustizia Sportiva.

Ecco la nuova graduatoria: