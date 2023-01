Calcio. Lorenzo Insolito, Mattia Di Fino e Michele Cavallaro presto azzurri, arrivata la convocazione per l'Under 17 Area Nord della LND

In attesa del big match di domenica con la Praese, il Pietra Ligure si gode l'ultima notizia arrivata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanati, con la chiamata in Rappresentativa Under 17 Area Nord per lo stage del CT Sanfratello di Lorenzo Insolito, uno dei talenti più brillanti del gruppo biancoceleste.

Non sarà l'unico "savonese" però a far rotta il 25 gennaio a Verano Brianza, con Insolito ci sarà anche Michele Cavallaro, centrocampista del Savona e presenza fissa tra i titolari di mister Frumento e Mattia Di Fino, terzino sinistro del Ceriale Progetto Calcio.

La truppa ligure sarà comunque ben nutrita, grazie anche alle chiamate di Edoardo Ferretti Incerti del Don Bosco Spezia, e di tre giocatori del Campomorone: Pietro Chirone, Manuel Casares e Samuel Lemus.