Calcio. Playoff a forte rischio in due gironi, ma si fanno i conti anche nei bassifondi

Con l'inizio dell'anno nuovo conviene sempre abbinare uno sguardo alle classifiche e al format dei vari campionati, anche per comprendere al meglio le evoluzioni che potrebbero accadere nell'arco dei prossimi mesi.

Per quanto concerne playoff e playout raramente si è disputato il programma di fine stagione in maniera integrale, grazie anche ai nuovi regolamenti che, con il distacco di un certo numero dei punti, ha inciso in maniera profonda sui verdetti stagionali.

Guardiamo però la situazione campionato per campionato.

ECCELLENZA

Ai playoff nazionali andrà la seconda classificata (la partita è apertissima), mentre retrocederanno in Promozione direttamente le ultime due (ad ora Canaletto e Rapallo Rivarolese). In questo girone i playout sarebbero disputati integralmente con Taggia - Finale e Sestrese - Voltrese.

PROMOZIONE

Qui la partita si fa più complicata, soprattutto per il ritmo che stanno mantenendo Pietra Ligure e Praese. Con la classifica attuale i biancocelesti sarebbero promossi, mentre i verdi di Carletti salterebbero il primo turno playoff, tagliando fuori la quinta classificata per la regola dei sette punti (attualmente la Sampierdarenese è a -10 dal secondo posto). Il ritmo delle inseguitrici, se hanno ambizioni, deve aumentare, altrimenti la quinta piazza probabilmente non garantirà l'accesso agli spareggi.

Nelle zone basse della classifica retrocederà direttamente l'ultima classificata (la Baia Alassio in questo caso), con il Legino virtualmente salvo grazie ai 7 punti di gap con l'Ospedaletti. Rischerebbe anche la Golfo Dianese, a -6 dalla Campese, ma in questo caso lo spareggio si disputerebbe regolarmente.

PRIMA CATEGORIA A

Qui il gap per la mancata disputa degli spareggi scende a 5 punti per il numero inferiori di squadre partecipanti ai gironi.

Il quadro è simile al girone A di Promozione, con l'Aurora, quinta, a -7 dal secondo posto, e l'Andora, quarta, a -4, ancora "appesa" alla San Francesco. Morale della favola: se il passo delle prime tre non rallenterà, Aurora e Andora dovranno disputare un girone di ritorno di altissimo profilo per giocarsi i playoff regionali.

In coda situazione compromessa per l'Atletico Argentina, mentre l'Oneglia sarebbe già alla finale playout (in questo girone retrocedono solo due squadre, l'ultima più la perdente degli spareggi) in attesa di capire come evolverà la classifica di Plodio, Mallare e San Filippo Neri Yepp Albenga.

PRIMA CATEGORIA B

Le prime tre viaggiano fortissimo, ecco perchè ad oggi l'accesso agli spareggi, anche classificandosi al quarto e quinto posto appare chiuso.

Gli undici punti tra il Pra (secondo) e il quinto posto lasciano poco margine, a meno di un crollo dei genovesi, della capolista Q&V o dello stesso Masone, terzo, con otto punti sulla Spotornese.

Dietro solo la matematica tiene in gioco la Veloce, con la Priamar forte candidata alla finale playout. Basterebbe solo un punto in più alla Letimbro per evitare la semifinale contro il Cogoleto: la squadra di Oliva è infatti a +4 sui granata.

SECONDA CATEGORIA A

La regola dei cinque punti impatta in maniera determinante. Argentina, Sanremo 2000 e Carlins Boys hanno già creato una spaccatura, ma il Cisano con una serie di risultati potrebbe ancora dire ancora la sua.

L'ultimo posto della Nuova Sanstevese appare ormai indirizzato, ma le distanze limitate tra il terz'ultimo e sest'ultimo posto rendono la "lotta salvezza" (a ponente non c'è la Terza Categoria) particolarmente aperta.

SECONDA CATEGORIA B

I due punti tra il primo e il quinto posto lasciano aperto qualsiasi esito nella corsa alla Prima Categoria. Ad oggi Murialdo e Pallare tenteranno di evitare reciprocamente l'ultimo posto, più al "sicuro" Sassello e Speranza B (seppur i rossoverdi non rischino a causa del loro status di seconda squadra).