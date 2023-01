Calcio. Primo posto per Jacopo Sbravati al corso Uefa A di Coverciano

Un passo alla volta Jacopo Sbravati ha saputo con credibilità costruirsi un proprio percorso all'interno del mondo calcistico ligure e non solo.

Avere il medesimo cognome di papà Michele, responsabile del Settore Giovanile del Genoa, lo ha sempre spinto a dimostrare quel qualcosa in più, tanto che le notizie arrivate in giornata da Coverciano non hanno particolarmente sorpreso per le qualità del giovane tecnico spotornese.

Jacopo, infatti, non solo è riuscito a ottenere la qualifica di tecnico Uefa A, ma è risultato il migliore dell'intero corso, ottenendo anche la citazione da parte del sito ufficiale della Figc. Tra gli abilitati anche il vice di Josè Mourinho, Salvatore Foti, e di Raffaele Palladino, Salvatore Citterio.

La qualifica UEFA A rappresenta il secondo livello formativo a livello europeo per un tecnico e con questa abilitazione è possibile guidare tutte le squadre giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili (incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A) e tutti i club maschili fino alla Serie C.



Di seguito l’elenco completo dei nuovi allenatori abilitati:

Daniele Angellotti, Raffaele Biancolino, Luca Cacioli, Alessandro Caridi, Camillo Cascino, Massimo Cirillo, Stefano Citterio, Andrea Coppi, Gianluca Cristaldi, Stefano Diana, Marco Ferri, Salvatore Foti, Marco Franchi, Andrea Gardoni, Emanuele Giaccherini, Simone Greco, Cisco Guida, Sandy Iannella, Natale Iannì, Enrico Iodice, Iacopo La Rocca, Luca Laudisi, Davide Marselli, Vincenzo Melidona, Massimiliano Muraglia, Roberto Musso, Vania Peverini, Andrea Pierantoni, Vincenzo Platone, Fabio Prodosmo, Marcello Quinto, Diego Rognini, Andrea Romano, Calogero Sanfratello, Jacopo Sbravati, Massimiliano Sigolo, Andrea Solidoro, Massimo Spagnolli, Alfio Domenico Torrisi, Francesco Troise e Massimo Zucchini.