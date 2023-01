Calcio. Eccellenza, il 19° turno si apre con la sfida salvezza tra Rapallo Ruentes e Finale: Balleri a caccia del secondo hurrà di fila

Mantenere la linea di galleggiamento e risalire pian piano la china, cercando di affrontare ogni partita con lucidità e massima attenzione: la cura Balleri in quel di Finale inizia a dare i primi benefici, con quattro punti raccolti nelle ultime due uscite casalinghe.

Vietato però adagiarsi sugli allori, specie a poche ore dalla sfida contro una diretta concorrente nella lotta salvezza: la trasferta di Rapallo, penultimo in classifica a -5 dalla squadra ponentina, rappresenta infatti un primo snodo cruciale per la stagione dei giallorossi, che cercheranno di portare via punti dal "Macera" con l'obiettivo di consolidare quantomeno la zona playout e di mantenere un margine di vantaggio sulle ultime due posizioni che significherebbero retrocessione diretta in Promozione.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore su Svsport.it

Il programma: