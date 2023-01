Calcio. Prima Categoria B: Letimbro-Speranza, è tempo di derby al "Santuario", il racconto in tempo reale

LETIMBRO - SPERANZA 2-4 (33' Frumento rig., 42' Valdora rig. - 7' Cham, 12' Cham, 72' Vario, 83' Cham)

90' scocca il novantesimo, inizia il recupero

86' altro corner a favore dei rossoverdi, sembra non aver più la forza di reagire la squadra di Oliva

83' LA TRIPLETTA DI CHAM! Quarto gol dello Speranza! Ahmed sgasa a sinistra saltando di slancio il diretto avversario, Venturino riesce poi a frenare la corsa del numero otto rossoverde, ma ci pensa ancora Cham a realizzare a porta sguarnita la rete che chiude probabilmente la gara

78' problemi per Vario, si prepara Lavagna

76' Boccardo per Certomà e Giusto per Guerra, un cambio per parte a quindici dal termine

72' VARIO! IL 3-2 DELLO SPERANZA! Zampata da pochi passi su assist del solito Cham, il gol dell'ex gialloblu riporta avanti la formazione di Girgenti

70' L'ERRORE DI CERTOMA DAGLI UNDICI METRI: bravo Venturino a leggere il destro, non troppo angolato, del numero undici rossoverde. Si resta sul 2-2

69' RIGORE PER LO SPERANZA: fallo di Belmonte appena entrato, Ahmed finisce a terra e l'arbitro comanda il terzo penalty di giornata

68' Oliva manda in campo Belmonte al posto di Pescio, è il primo cambio della gara

66' conclusione improvvisa di Mencacci dai ventidue metri, Berruti alza in calcio d'angolo

63' Ahmed fermato in posizione di fuorigioco, ma resta più di un dubbio sulla chiamata del direttore di gara

61' gioco spezzettato in questa fase, solo un episodio sembra poter rompere l'equilibrio

54' Ottonello se ne va sulla destra, ma il suo traversone si perde direttamente in fallo laterale

47' subito un episodio dubbio in area gialloblu con la spinta ai danni di Cham che non viene sanzionata dal direttore di gara, proteste della panchina rossoverde

46' si ricomincia!

SECONDO TEMPO

All'intervallo è 2-2 tra Letimbro-Speranza: doppietta di Cham in avvio, poi i due rigori di Frumento e Valdora rimettono in corsa i gialloblu

42' IL 2-2 DELLA LETIMBRO! Questa volta è Valdora ad incaricarsi della battuta dagli undici metri: piattone a mezza altezza che Berruti sfiora solamente con la punta dei guantoni. Parità ristabilita, 2-2 il nuovo parziale

41' SECONDO RIGORE PER I GIALLOBLU: trattenuto in area Rossetti, altro penalty a favore dei padroni di casa

40' si è svegliata la squadra di Oliva, che vuole il 2-2 prima dell'intervallo

38' spinge a destra Frumento, il suo tiro cross è però innocuo con la sfera che termina docile sull'esterno della rete

34' Girgenti prova subito a scuotere i suoi: "Abbiamo mollato, forza!"

33' FRUMENTO NON SBAGLIA! Piattone destro in buca d'angolo, Berruti intuisce ma non riesce ad intervenire. E' 1-2 al "Santuario"

33' RIGORE PER LA LETIMBRO: tocco di mano sulla conclusione a botta sicura di Guerra, l'arbitro indica il dischetto

32' sassata di Pescio dalla lunghissima distanza, di poco alto il siluro scagliato dal numero cinque gialloblu

29' Testi recupera palla a metà campo e apre a sinistra per Ottonello, diagonale centrale che il numero uno rossoverde controlla senza problemi

28' punizione di Guerra dalla trequarti, Berruti in presa alta fa sua la sfera

20' è incontenibile Cham: altra conclusione dal limite ribattuta dalla difesa avversaria, ma quando affonda dà sempre l'impressione di poter colpire la squadra di Girgenti

17' Oliva ha già mandato a scaldare tutti i componenti della panchina

14' Certomà da fuori chiama all'intervento il numero uno gialloblu, che di piede devia in corner. Avvio complicato per la Letimbro

12' CHAM COLPISCE ANCORA! 0-2 SPERANZA! Diagonale vincente sotto le gambe di Venturino, partita indirizzata sui binari rossoverdi in meno di un quarto d'ora

11' Molinari in verticale a cercare lo scatto di Testi, pallone leggermente lungo che viene controllato da Berruti

7' CHAM! SPERANZA IN VANTAGGIO! Vario all'altezza del dischetto non riesce ad impattare la sfera, che arriva comunque sui piedi del numero sette rossoverde, bravo a infilare Venturino con un gran destro a giro che si insacca nell'angolino basso

5' Ottonello dal limite non trova lo spazio per calciare, si chiudono bene le maglie dello Speranza

2' completo grigio per la Letimbro, divisa biancoverde per lo Speranza. Clima invernale con temperature rigide e raffiche di vento che non dovrebbero condizionare la gara

1' si parte!

PRIMO TEMPO

