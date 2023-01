Calcio. Prima Categoria B: mattinata di fuoco con Pra-Quiliano & Valleggia, nel pomeriggio tocca al girone A

Aver seminato bene nelle ultime stagioni, senza tante parole ma con un lavoro portato avanti in maniera coerente, ha permesso al Quiliano & Valleggia di raccogliere grandi risultati nella prima parte di stagione, arrivando a giocare uno scontro diretto al vertice con tre punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice.

Sarà proprio il big match contro il Pra di Odescalchi ad accendere fin dalla mattinata il girone B di Prima Categoria: un match dal peso specifico notevole, specie per la formazione giallonera, più che mai determinata a riscattare lo 0-2 dell'andata e a raggiungere in vetta Grippo e compagni.

Spettatore interessato il Masone, a -4 dalla testa e impegnato nel pomeriggio al "Chittolina" con la Vadese. Alle 15.00 c'è attesa anche per il derby tra Letimbro e Speranza: Oliva punta a confermare il suo recente trend positivo nelle sfide con i rossoverdi, chiamati ad un cambio di passo per mettersi al riparo dalla zona calda della classifica, in cui resta invece ancora immischiata la formazione gialloblu.

Completano il quadro del girone B Albissole-Olimpic, Primar-Multedo e Cogoleto-Spotornese.

Spostandosi a ponente e in Val Bormida, prosegue una lotta serrata ad ogni latitudine: sette partite in programma, spalmate su tre fasce orarie differenti. Alle 14.30 si parte con Camporosso-Andora, una sfida in cui i rossoblu cercheranno di mantenere il primato rintuzzando i possibili attacchi di Pontelungo, impegnato alle 18.00 con l'Altarese, e San Francesco, di scena alle 15.00 sul campo del Sanremo Calcio.

Nel dettaglio tutte le gare con i relativi orari.