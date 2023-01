Calcio, Promozione. Set point in palio al "Devincenzi": il racconto della sfida al vertice Pietra Ligure-Praese LIVE

PIETRA LIGURE - PRAESE 5-1 (26' Rovere, 28' e 48' G. Insolito, 43' rig. Szerdi, 51' DOMINICI - 68' Ymeri)

39' Applausi anche per Odasso che lascia spazio a Ballone.

37' Puddu si avvicina all'area di rigore e cerca la conclusione personale ma il palo lo stoppa.

33' Altro cambio in avanti per il Pietra con Mehmetaj che sostituisce Dominici.

23' RETE DELLA PRAESE! Trova il primo gol che accorcia le distanze la squadra genovese con Ymeri che conclude in rete una mischia.

21' Fuori dal campo Gimmy Insolito che raccoglie gli applausi a scena aperta del pubblico, al suo posto l'argentino Blanstein.

14' Mister Pisano cambia: manda dentro Giacomo Puddu, fuori Szerdi.

12' Rovere si para davanti ad Albertoni che sta per battere la punizione, ammonito.

6' ARRIVA LA MANITA DEL PIETRA! Tiro respinto di un indemoniato Insolito, Ghizzardi respinge ma nulla può sul tap-in di Dominici.

4' Manda in campo anche Albertoni il tecnico dei genovesi.

3' POKER DEL PIETRA, ANCORA INSOLITO! Secondo slalom nell'area avversaria per Gianmarco Insolito che fa ciò che vuole col pallone, supera tutti e deposita in rete.

1' Subito triplo cambio per gli ospiti: dentro Lo Vecchio, Rusca e Gaggero, fuori Decerchi, Stabile e Pirola.

SECONDO TEMPO

45'+3' Finisce qui una prima frazione dominata dal Pietra che chiude meritatamente col triplo vantaggio.

45'+2' Mancino di Insolito dal limite, palla fuori di un nulla.

43' TRIS DEL PIETRA! Implacabile dal dischetto Santiago Szerdi, Ghizzardi intuisce ma nulla può.

42' Ingenuità di Raso che, già ammonito, stende Insolito nella propria area. Espulso il difensore genovese e calcio di rigore per i padroni di casa.

40' Conclusione fulminea in diagonale di Insolito, palla fuori a fil di palo.

37' Buona opportunità su punizione per la Praese ma Morando calcia altissimo da posizione centrale.

35' Punizione per la squadra di Carletti, palla che filtra per Raso ma il difensore ex Genova Calcio manda alto.

34' Ammonito Szerdi che commette fallo su Tosi.

31' Prova la ripartenza il duo Insolito-Rovere, il capitano pietrese viene steso da Decerchi che viene ammonito.

30' Sfiora il gol olimpico direttamente dalla bandierina di destra Odasso. Palla a lato sul palo opposto di un soffio.

28' RADDOPPIA IL PIETRA! Capolavoro di Gianmarco Insolito che ubriaca la difesa genovese e batte anche Ghizzardi.

26' VANTAGGIO DEL PIETRA! Trova lo spazio giusto per aprire il compasso appena entrato in area Rovere e trova la conclusione vincente con un tiro rasoterra a giro. Tutt'altro che irresistibile Ghizzardi che tuffandosi a terra si fa quasi scappare la palla dalle mani.

20' Punizione dalla lunga distanza di Insolito, si allunga sul palo alla sua sinistra Ghizzardi a mandare in angolo.

13' Pareggia il conto delle occasioni nitide la squadra avversaria ma stavolta Curabba sciupa clamorosamente e mette a lato di testa solo davanti a Vernice.

12' Super risposta di Ghizzardi sulla gran botta di Rovere da appena dentro l'area. Qualche problema per Szerdi che resta un attimo a terra.

11' Ghiotta opportunità per il Pietra, ma a pochi passi dalla porta libera l'area un difensore della Praese.

7' Partite forti entrambe le compagini, c'è già il primo ammonito dell'incontro: è il centrale genovese Raso.

1' Squadre schierate agli ordini del signor Fanciullacci con le classiche tenute, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste quindi le scelte iniziali dei due tecnici.

PIETRA LIGURE (4-2-3-1): Vernice; Ponzo, Ayalas, Pili, Varaldo; Szerdi, Odasso; Guaraglia, Rovere, G. Insolito; Dominici.

A disposizione: Duberti; D'Aprile, Corciulo, G. Puddu, Mehmetaj, L. Insolito, Ballone, Bolia, Blanstein.

Allenatore: M. Pisano.

PRAESE (4-2-3-1): Ghizzardi; Decerchi, Raso, Andreoni, D'Amoia; Stabile, Ymeri; Pirola, Morando, Tosi; Curabba.

A disposizione: Scatolini, Lo Vecchio, Gaggero, Rusca, Bruzzone, Albertoni, Fedri, Rosati, Flachi.

Allenatore: F. Carletti.

Arbitro: Fanciullacci di Savona

Sono cinque i punti che dividono Pietra Ligure e Praese in cima alla classifica del girone A di Promozione ligure con oltre un terzo di campionato ancora da giocare. Eppure, lo scontro odierno del "Devincenzi" può dare importanti indicazioni sul prosieguo della stagione.

Consolidare tutte quelle certezze che si stanno consolidando domenica dopo domenica, come l'attacco atomico che ha portato i biancocelesti a un +33 nella differenza reti, è l'obbiettivo dei ragazzi di mister Pisano per i quali un pareggio vorrebbe dire mantenere le distanze invariate.

La sconfitta dell'andata al "Baciccia-Ferrando" grida però vendetta e se quello di oggi non può essere considerato forse un vero e proprio match point difficile attendersi altro se non due compagini decise a conquistare l'intera posta in palio.