Calcio. Promozione, tutto su Pietra Ligure-Praese: una fetta di campionato si decide con il big match del "Devincenzi"

Fondamentale, ma non decisiva. Attenzione ad usare certi aggettivi, specie quando manca praticamente tutto un girone prima di tirare le somme finali, ma è inevitabile che lo scontro al vertice tra Pietra e Praese rappresenti una tappa cruciale per le ambizioni di biancazzurri e genovesi.

Con un +5 in saccoccia su Flachi e compagni e una serie di certezze che si stanno consolidando domenica dopo domenica, alla squadra di Pisano potrebbe andar bene anche un pareggio scorrendo il calendario delle prossime giornate, ma i tre punti restano sicuramente l'obiettivo primario del Pietra. Riportarsi a -2 è invece l'imperativo che regna dalle parti del "Baciccia-Ferrando", anche se ci vorrà una delle migliori versioni stagionali dei biancoverdi per portare a casa l'intera posta in palio.

Proverà ad approfittare dello scontro al vertice il Serra Riccò terzo della classe, di scena a Campo Ligure, mentre il Borzoli salirà in Val Bormida facendo visita a una Carcarese in crescita, ma a cui manca ancora un briciolo di continuità in più per consolidarsi definitivamente nella parte sinistra della classifica.

Stuzzica anche la sfida tra Ceriale e Soccer Borghetto, separate da un solo punto e alla ricerca di quel successo che potrebbe dare ulteriore slancio alla seconda metà di campionato. Il Celle Varazze attende la Baia Alassio, ultima ma non ancora spacciata, specie dopo il bel pari strappato alla Carcarese, mentre il Legino punterà ad allungare la striscia positiva nella insidiosa trasferta frontaliera contro il Ventimiglia.

Alla ricerca di punti salvezza anche il Bragno, impegnato nella tana di una Sampierdarenese ormai tranquilla e che punta soprattutto a consolidarsi in categoria, a chiudere il programma lo "spareggio" di bassa classifica tra Golfo Dianese e Ospedaletti.

Il programma: