Calcio, Seconda Categoria B: si riparte al massimo, scontri incrociati tra le prime sei, su tutte Cengio - Borgio Verezzi

Sulla carta la giornata odierna è composta da solo recuperi, ma in termini oggettivi si può definire una ripartenza anticipata quella del girone B del campionato di Seconda Categoria.

E non potrebbe esserci ripresa migliore con lo scontro al vertice tra Cengio e Borgio Verezzi, seppur la compattezza della graduatoria lascia aperto ogni spiraglio per possibili stravolgimenti al vertice.

Rocchettese - Borghetto e Nolese - Dego saranno infatti altrettanto importanti per la zona alta, così come in coda Pallare - Murialdo e Sassello - Speranza B.