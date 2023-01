Calcio. Sanremese, il presidente Masu crede ancora al primo posto: "E' l'obiettivo fin da inizio stagione" (VIDEO)

Il primo posto nel Girone A della Serie D è un obiettivo fin da inizio stagione, e il successo ottenuto sul Legnano è l'occasione per il presidente della Sanremese Alessandro Masu per ribadire quanto i biancazzurri credano a questo traguardo, considerando anche il gap in classifica dal Sestri Levante che si è ridotto soli cinque punti. Pur tenendo presente le defezioni che stanno caratterizzando il momento matuziano, ma i conti si fanno come sempre alla fine.

Qui le dichiarazioni di Masu nel dopopartita