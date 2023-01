Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.00, la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, nella piscina “Des Dauphins ” di Mouscron in Belgio, con la squadra francese del Tourcoing di Lille nell’incontro valevole per l’andata dei Quarti di Finale della Len Euro Cup 2022/2023.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Vogel (Ungheria) e Franulovic (Croazia). Il Delegato Len sarà Hoepelman (Olanda).