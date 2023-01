Basket: il recap settimanale con i risultati delle principali squadre liguri

Continuano i campionati di pallacanestro che vedono le squadre liguri impegnate. Dalla Serie C Silver, Serie D e Serie C femminile, sotto l’egida del Comitato Regionale Liguria della FIP, fino ai campionati nazionali e interregionali.





Doppia vittoria per le due liguri di Serie A2 femminile, entrambe in trasferta. Grande prova di Cestistica Spezzina di Coach Corsolini (Zolfanelli 17, Templari 15) al PalaZauli contro la Polisportiva Battipagliese di Coach Maslarinos (Seka 15, Castelli 11, Rylichova 11), a due punti di distanza in classifica nel Girone Sud ma distanziata dai quai 30 punti registrati in terra campana. Successo di carattere in chiave salvezza per l’Amatori Savona di Coach Dagliano (Zanetti 18, Pobozy 14), capace di espugnare di due lunghezze il campo della Stella Azzurra Roma di Coach Chimenti (Nikolic 16, Barbakadze 12), allontanando a otto punti di distanza le laziali, decime, e difendendo così il nono posto in classifica.





POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE vs CESTISTICA SPEZZINA 59-85

STELLA AZZURRA ROMA vs AMATORI SAVONA 58-60





Ottima prova ma sconfitta casalinga pronosticabile per la Tarros La Spezia di Coach Scocchera (Balciunas 28, Seskus 15), superata al PalaSprint dal Basket Castelfiorentino di Coach Angiolini (Cantagalli 25, Pucci 17), prima squadra capace di espugnare il campo spezzino, capolista della Serie C Gold toscana. Bianconeri superati da Prato 2000 e agganciati dalla Virtus Siena al quarto posto. Vittoria pesante, invece, per la Next Step Rapallo di Tommaso Bruni in Serie C Gold Piemontese (Ivanov 20, Lomtadze 11). Accademici vincenti contro la Pallacanestro Chivasso di Stefano Bruno (Pagetto R. 15, Di Matteo 13) e sempre più terzi grazie alla contemporanea sconfitta di Amatori Savigliano e BEA Chieri, distanti rispettivamente quattro e sei punti in classifica.





Successo rotondo per l’Academy La Spezia di Coach Bonanni (Morselli 17, Frantulli 9) in Serie B femminile toscana. Le spezzine hanno fatto loro i due punti contro Florence Basket di Coach Berti (Ciantelli 14, Consumi 9). Spezzine attualmente terze in classifica a pari punti con Pielle Livorno, così come sono terze le ragazze del Basket Pegli in Serie B piemontese dopo il big match del weekend contro Granda College Cuneo di Coach Grosso. Al PalaCorradi di Arenzano le Arancioblù di Coach Conte (Nwachukwu 13, Nezaj 12) vengono superate dalle cuneesi (Ngamene 16, Grosso 13), capaci anche di ribaltare la differenza canestri e di strappare quindi il secondo posto alle avversarie, alle spalle dalla capolista Derthona Basket Lab.





TARROS LA SPEZIA vs BASKET CASTELFIORENTINO 82-87

NEXT STEP RAPALLO vs PALLACANESTRO CHIVASSO 70-55

FLORENCE BASKET vs ACADEMY LA SPEZIA 28-50

BASKET PEGLI vs GRANDA COLLEGE CUNEO 51-59





Resiste il primato della capolista Pallacanestro Sestri in Serie C Silver. Seagulls di Coach Guida (Fazio 16, Gallo 13) capaci di espugnare Via Allende contro una delle compagini più in forma del campionato, ovvero l’Auxilium Basket di Coach Pezzi (Pedemonte 14, Castello 13). Inseguono ancora il Tigullio Sport Team di Coach Macchiavello e il CUS Genova Basket di Coach Pansolin. Da un lato i sammargheritesi (Gogishvili 18, Matthews 15) hanno espugnato l’insidioso campo del MY Basket Genova di Coach Innocenti (Giacomini 13, Costa 10, D’Acunto 10). Dall’altro gli Universitari (Vallefuoco 13, Dufour 13) hanno fatto loro la sfida del PalaGarassini contro il Basket Loano di Coach Taverna (Bussone 14, Martino 12), capace di vendere cara la pelle nonostante una situazione di classifica al momento non sorridente.





Passo in avanti importante della Pallacanestro Vado di Coach Saltarelli (Vujic 25, Fantino 13), vincente nello scontro diretto contro il Basket Pegli di Alessandro Conforti al PalaCorradi di Arenzano (Conforti Ale. 21, Nicoletti 11), meno freddo dei Ponentini negli ultimi minuti della sfida. Due punti importanti in chiave salvezza anche per la Virtus Genova di Coach Caorsi (D’Annunzio 21, Vavassori 14). Virtussini che espugnano il PalaDamonte contro il Cogoleto Basket (Bruzzone C. 20, Pelegi 13), agganciando così gli Sgrunters, attualmente fermi all’ottavo posto. Riposava l’Ardita Juventus di Coach Chiesa, attuale fanalino di coda del campionato ma reduce dall’ottima prova nel derby contro il CUS Genova.





BASKET PEGLI vs PALLACANESTRO VADO 62-66

BASKET LOANO vs CUS GENOVA BASKET 58-67

MY BASKET GENOVA vs TIGULLIO SPORT TEAM 57-70

COGOLETO BASKET vs VIRTUS GENOVA 58-75

AUXILIUM BASKET vs PALLACANESTRO SESTRI 51-65





Ancora in testa il New Basket Ponente di Coach Accinelli nonostante i tre punti di penalizzazione. Gli alassini (Revetria 22, Mola 11) espugnano il campo del BVC Sanremo di Coach Deda (Tavanti 12, Deda 11), mantenendo così il primo posto. A una lunghezza di distanza l’Aurora Chiavari di Coach Marenco (Enoyoze 27, Sall 14), attesa nel weekend dallo scontro diretto contro il Basket Follo di Coach Toffi (Cozma 11, D’Imporzano 10), conquistato di carattere al PalaCarrino. Continua la risalita del Villaggio Basket di Coach Annigoni (Toschi 25, Magagnotti 16), capace di espugnare la Scolastica di Casarza Ligure nel derby contro il Valpetronio Basket di Coach Callea (Calzolari 21, Bottaro 14), incapace di bissare il successo esterno contro un Basket Ospedaletti che ha iniziato non bene questo 2023. Gli Orange di Coach Lupi (Zunino 20, Blasetta 17) sono stati infatti superato al PalaBiagini da una delle compagini più in forma del campionato: la Gino Landini di Coach Pedini (Coari 13, Gianbrocono 13), alla seconda vittoria nelle ultime tre sfide.





GINO LANDINI vs BASKET OSPEDALETTI 60-51

BVC SANREMO vs NEW BASKET PONENTE 45-78

AURORA CHIAVARI vs BASKET FOLLO 80-49

VALPETRONIO BASKET vs VILLAGGIO BASKET 59-74





Continua il dominio della Polysport Lavagna di Coach Bernardello in Serie C femminile. Le lavagnesi (Comunello 18, Garbarino 14) conquistano infatti un’altra vittoria al Parco Tigullio contro il New Basket Ponente di Coach Accinelli (Quercia C. 10, Immordino 6). Nell’altra sfida di giornata la Cestistica Savonese di Coach Oliveri (Contati 20, Caliciuli C. 10, Corso 10) espugna il campo dell’Alcione Rapallo di Coach Orio (Andreani 18, Sorio 8). Riposava l’Ardita Juventus di Coach Giacobbe.





POLYSPORT LAVAGNA vs NEW BASKET PONENTE 82-28

ALCIONE RAPALLO vs CESTISTICA SAVONESE 48-64