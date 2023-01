Calcio. Anche i dilettanti celebrano la Giornata della Memoria, un minuto di raccoglimento nelle partite del fine settimana

Si trascrive, a seguire, la nota pervenuta a firma del Segretario Generale della Lega Nazionale Dilettanti in relazione a quanto in oggetto:

“Con riferimento all’oggetto ed in seguito al nulla osta ricevuto dalla FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di indire un minuto di raccoglimento per tutte le gare dei Campionati dilettantistici in programma dal 27 al 30 gennaio 2023, da effettuarsi al minuto 21° di gioco. Contestualmente al raccoglimento, si darà lettura del testo allegato alla presente negli impianti sportivi che per dotazioni strutturali lo consentiranno. Per i Campionati di Calcio a Cinque che adottano il tempo di gioco effettivo, il 21° minuto di gioco corrisponde al 1° minuto del secondo tempo. Tale iniziativa è programmata al fine di ricordare le vittime della Shoah ed il luogo da cui partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, cioè il binario 21 della stazione ferroviaria di Milano”.