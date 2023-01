Calcio, Coppa Liguria. Q&V con la testa al campionato, è pokerissimo Pontelungo nei quarti di andata

Tante volte si è discusso del livello di competitività tra il girone A e il girone B, ma una partita infrasettimanale non può rappresentare, seppur determinante per accedere alla semifinale di Coppa Liguria, la cartina tornasole sulla qualità dei due raggruppamenti.

A fare la differenza nel match del "Picasso" è stato soprattutto l'approccio alla partita, di fatto conclusasi dopo nemmeno mezz'ora di gioco

Il Pontelungo si è confermato ancora una volta re di coppa (i granata sono i detentori del trofeo), siglando con Greco, Caputo e Guardone le tre reti che non solo hanno sancito l'esito del primo tempo, ma anche indirizzato l'esito della qualificazione.

I due sigilli nella ripresa di Nardi e Paltrinieri hanno di fatto chiuso ogni possibilità di rimonta alla squadra di Ferraro (salvo imprese straordinarie) nella gara di ritorno al Riva.

Il Quiliano & Valleggia, mattatore del girone B grazie anche all'ultima vittoria in casa del Pra, avrà così la possibilità di canalizzare ogni energia in campionato, con l'obiettivo a fine stagione di ottenere il primo posto in classifica e il salto in Promozione.

Quiliano & Valleggia - Pontelungo 0-5 (12' Greco, 24 Caputo, 35 Guardone, 71' Nardi, 87' Paltrinieri)

Quiliano & Valleggia: Campobe, Fiori, La Piana, bondi, Ferraro, Rubino, Fanelli, Murialdo, Canale, Santonostaso, Tedesco.

A disposizione: Bruzzone, Salani, Carocci, Bazzano, Fabbretti, Luma, Episcopo, Perrone, Magnani.

Allenatore: Ferraro

Pontelungo: Breeuwer, Velaj, Schiano, Roascio, Greco, Caputo, Nardi, Badoino, Giampà, Paltrinieri, Guardone.

A disposizione: Ferrari, Bovio, Piotto, Vignola, Perrier, Chariq, Paradisi.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Corellino di Genova