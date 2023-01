Giudice Sportivo, Eccellenza. Le sanzioni settimanali: due turni a Carletti, una giornata a Damonte, Piccardo e Guida

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 21/ 1/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRESIA STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALLERI DAVID (FINALE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LONGATO RICCARDO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

GARE DEL 22/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2023

FEROLDI PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

SCIUTTO MASSIMO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

BOCCHI GIANLUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

BIOLZI ANDREA (TAGGIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CARLETTI MATTEO (TAGGIA) (infrazione rilevata da parte di un AA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

ERPEN HORACIO NICOLAS (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BONNI GABRIEL (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (VI INFR)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

VERONA MARIO (FORZA E CORAGGIO)

ZAVATTO MATTEO (LAVAGNESE 1919)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

SECONDELLI RICCARDO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

OLIVA MARCO (BUSALLA CALCIO)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

ADORNATO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

DEMME FRANCESCO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

TONA MARC (CAIRESE)

UGOLINI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

BAZZURRO RICCARDO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

CAMPANA ALESSANDRO (RIVASAMBA H.C.A.)

CORTESE ANDREA (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

RAJA GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

TONELLI RICCARDO (CANALETTO SEPOR)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ARENA MANUEL RICCARDO (FORZA E CORAGGIO)

GIANNOCCARI FRANCESCO (FORZA E CORAGGIO)