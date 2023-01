Giudice Sportivo, Promozione: sono ben 19 i giocatori squalificati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 22/ 1/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 PIETRA LIGURE 1956

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, in occasione della segnatura di una rete, lanciavano sul tdg alcuni rotoli di carta igienica.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 16/ 2/2023

LA MONICA ALESSIO (SOCCER BORGHETTO) (infrazione rilevata da parte di un AA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

PALERMO DAVIDE (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE (II INFR)

PLICANTI LORENZO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (I INFR)

MIGLIARDO PAOLO (SERRA RICCO 1971)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PORCU DAVIDE (MARASSI 1965)

A gioco fermo, allontanava un avversario, colpendolo con una manata sul volto, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORETTI FABIO (NEW BRAGNO CALCIO) (infrazione rilevata da parte di un AA).

IANNELLI LUCA (SAN DESIDERIO) (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

CERVINI DAVIDE (CAPERANESE 2015)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

A fine gara, rivolgeva ad un AA un'espressione di stampo discriminatorio (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

SEVERI EDOARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BARISON STEFANO (GOLFO DIANESE 1923)

CERRUTI ALESSANDRO (MARASSI 1965)

TRAVERSO ANDREA (MARASSI 1965)

PUDDU GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COMBI MATTIA (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASO MARCO (BORZOLI)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ADAMI GIACOMO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MASSARO DANIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

ALTAMORE MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

GARIBALDI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

MOSCA ALESSANDRO (VALLESCRIVIA 2018)

REA ALFONSO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

BOGGIANI MATTEO (MARASSI 1965)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BISELLI GIANLUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

COSTA FRANCESCO (SAMMARGHERITESE 1903)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VOLPE MICHAEL (BORZOLI)

MATHIBEDI OLEBOGENG TEBOG (CADIMARE CALCIO)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ARRIGO LUCA (GOLFO DIANESE 1923)

RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

SZERDI SANTIAGO (PIETRA LIGURE 1956)

MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARQUEZ MANUEL (BAIA ALASSIO CALCIO)

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

CONTI NICOLO (CADIMARE CALCIO)

GAVARONE LUCA (CARCARESE)

BERTELLONI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DI MURI MATTEO (MAROLACQUASANTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARITI DAMIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

EVANGELISTI LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PATRONE SIMONE (LEGINO 1910)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

SALAMINA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

PRESTANIZZI SIMONE (MARASSI 1965)

SALMASO ANDREA (SAMPIERDARENESE)

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)