Pallanuoto, RN Savona. Angelini guarda oltre al risultato di Coppa: "Prestazione che aumenta fiducia e consapevolezza"

Dopo la bella vittoria, ieri sera, della BPER Rari Nantes Savona sulla squadra francese di Lille, Enfants de Neptune de Tourcoing, per 8 a 5, nella partita di andata dei Quarti di Finale della Len Euro Cup, l’allenatore savonese Alberto Angelini commenta così il turno di coppa europea: “Primi quattro di otto tempi giocati con forza, ambizione e spirito di sacrificio. Il vantaggio di tre gol acquisito non significa assolutamente nulla, ma la prestazione dei miei giocatori invece ha per me una grande importanza per aumentare nel gruppo consapevolezza, autostima e fiducia nel nostro sistema”.

La partita di ritorno si giocherà nella piscina “Zanelli” di Savona mercoledì 8 febbraio alle ore 19,00.