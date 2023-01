Calcio. Il ringraziamento di Gianmarco Basso alla Sanremese: "Ad Ancona grazie a loro, mi hanno consigliato come dei fratelli"

Gianmarco Basso è in questo momento uno dei pochi giocatori della provincia di Savona che, fortunatamente, riesce a confrontarsi con le realtà calcistiche professionistiche.

Molto è cambiato da quando il ragazzo andorese ha iniziato il proprio percorso in prima squadra nelle fila del Finale, con Pietro Buttu a plasmare un talento di rara brillantezza, dentro e fuori dal campo.

L'evoluzione fisica e tattica, dai tempi del Borel, è stata notevole, come ha raccontato lo stesso Gianmarco durante la prima conferenza stampa ad Ancona.

La Riviera del Conero rappresenta infatti la nuova tappa della carriera, dopo la breve ma comunque positiva esperienza nelle fila della Sanremese. Proprio per la società del presidente Masu non sono mancate stima e riconoscenza:

"Alla Sanremese andrà sempre il mio ringraziamento. Mi sono trovato benissimo nella mia esperienza in biancazzurro, inoltre non hanno posto il minimo problema per il mio trasferimento ad Ancona. Anzi, mi hanno consigliato come se fossero degli amici e dei fratelli, incoraggiandomi a cogliere questa opportunità,

Il mio arrivo nelle Marche? E' stato tutto molto rapido. Il mister e il direttore mi hanno confermato le loro attenzioni già dalla scorsa estate.

Sono nato come play ma con il tempo e la crescita fisica sono riuscito ad ottenere buoni risultati anche come mezz'ala. Posso adattarmi in tutti e tre i ruoli, compreso lo schieramento a due in mezzo al campo.

E' stato bello vedere da parte di tutto lo spogliatoio un'accoglienza così calorosa, mi ha donato sia carica che serenità, anche per subentarere in un momento difficile della partita di Gubbio (vinta 1-0 dai biancorossi): paradossalmente la capacità di coprire in campo e di non risparmiarmi a sostegno dei compagni mi ha permesso di approcciare al meglio l'esordio.

La concorrenza non mi spaventa - ha chiosato Basso - alzare l'asticella è sempre stato utile per migliorarmi: farò di tutto per onorare questa possibilità nel migliore dei modi".