Giudice Sportivo, Seconda Categoria B: tanto pepe (anche sugli spalti) durante Cengio - Borgio Verezzi

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 22/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA MOLINARO GIAN LUCA (CENGIO) 1 gara

RIVA RENATO (CENGIO) 1 gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

Colpiva con violenza un giocatore avversario con un calcio alla gamba provocandogli dolore. Allontanandosi dal terreno di gioco provocava la tifoseria avversaria insultandola ripetutamente e facendo scoppiare una rissa sugli spalti.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI NARDO DAVIDE (CENGIO)

Colpiva con un violento pugno il viso di un giocatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUASCO EMANUELE GIUSEP (BORGIO VEREZZI)

SALANI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GUALERZI GABRIELE (NOLESE R.G. 1946 2001)

BRIANO LORENZO (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORGETTI ALAIN (CENGIO)

LOI RICCARDO (MURIALDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

MELOGNO FRANCESCO (MURIALDO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)

OLIVIERI MATTEO (CENGIO)

ICARDO LEONARDO (MURIALDO)

GROSSO GIULIO (PALLARE CALCIO)

GARBARINO LUCA (SASSELLO)

RAINERI DAVIDE (SASSELLO)

SCARAMELLI ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BALLA ERALD (BORGIO VEREZZI)

DE GIORGI NICOLO (BORGIO VEREZZI)

GAMBETTA TIZIANO (BORGIO VEREZZI)

RIZZI ANDREA (BORGIO VEREZZI)

GUASTAVINO NICOLO (CENGIO)

SALVATICO DAVIDE (CENGIO)

STEFAN MARIAN (CENGIO)

BRIANO EDOARDO (DEGO CALCIO)

GODENA ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

LIMITO MARCO (NOLESE R.G. 1946 2001)

PIANTELLI LUCA (PALLARE CALCIO)

PIZZORNO ALEBACHEW (PALLARE CALCIO)

REVELLI LEONARDO (PALLARE CALCIO)

PODDA ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FORNARI ALBERTO (BORGHETTO 1968)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

MESHKURTI SEBASTIANO (CENGIO)

FRIONE ALESSANDRO (NOLESE R.G. 1946 2001)

MARTINO OSCAR (ROCCHETTESE)

OTTONELLO GREGORY (SASSELLO)

CARUSO FRANCESCO (SPERANZA 1912 F.C.)

GIACCHELLO PIETRO (SPERANZA 1912 F.C.)

SIVORI CHRISTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)