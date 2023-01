Motori. Il mondiale Rally inizia al meglio per il savonese Mattia Pastorino, buona prova a Montercarlo insieme a Palmero

Per l'equipaggio composto dal pilota Monegasco Jean Paul Palmero navigato dal savonese Mattia Pastorino si è concluso il 91° Rallye di Montecarlo prima tappa del mondiale rally nel migliore dei modi!

Gara bellissima ed impegnativa sotto tutti i punti di vista, fisici, mentali ed organizzativi, quest'anno con strade totalmente prive di neve ma con qualche tratto reso insidioso dal caratteristico verglas.

In questa circostanza il prezioso lavoro dei ricognitori formati dalla duo Gabriele Priante e Flavio Magnetti hanno messo permesso al duo italo-monegasco di affrontare ogni prova del percorso sapendo già cosa li avrebbe aspettati.

La gara monegasca è iniziata per squadre ed equipaggi già da domenica 15 gennaio con la consegna dei numeri e della documentazione di gara e proseguita per i tre giorni successivi con le ricognizioni del percorso per poi vedere la partenza ufficiale sulla prestigiosa piazza del casinò giovedì 19 con le prime due prove speciali in notturna. Il percorso composto da

18 prove speciali si è suddiviso nelle 4 tappe da giovedi 19 a domenica 22, percorrendo un totale di 1500km.

In questo percorso non è potuta mancare la mitica prova speciale del Turinì disputata nella notte della prima tappa e durante la giornata della quarta. Prova sempre emozionante che ha visto la presenza di migliaia di tifosi e spettatori giunti da tutto il mondo e la diretta TV.

L'equipaggio Palmero/Pastorino ormai consolidato dalla prima gara avvenuta nel 2002, ha visto per il pilota Palmero la sua 9° e per il codriver Pastorino la sua 6° partecipazione alla gara monegasca. In questa occasione hanno preso il via questa edizione del mondiale a bordo di una preparatissima Peugeot 208 gti Rally4 gestista in modo eccelso dalla Gliese Engineering team di Rivarolo Canavese.

La gara è stata conclusa con un risultato soddisfacente:

10° classe RC4

62º assoluti