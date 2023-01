Canottaggio: Buoni piazzamenti per gli equipaggi liguri a Eupilio

La regata nazionale di Fondo, a Eupilio, vede protagonisti alcuni equipaggi liguri.

L'unione fa la forza con l'equipaggio composto da Arianna Ramella (Canottieri Santo Stefano al Mare), Alice Lauletta (LNI Sestri Ponente), Lucia Cambiaso e Alice Mantero (tesserate Speranza Pra'). E' secondo posto nel 4 di coppia Under 17

Lo Speranza Pra' collezione piazzamenti importanti, dal terzo posto di Matilde Bozzano e Irene Podestà nel doppio Under 23 al quarto posto del doppio Cadette con Francesca Brena ed Emma Zini. Nel 4 di coppia Under 23 brilla il misto Tritium-Idroscalo-Speranza Pra', vincente con il biancoverde Davide Campanini e con il rossonero Matteo Crivello . Secondo posto nell'otto Under 19 per Morgan Guidi Colombi della Canottieri Sampierdarenesi a bordo dell'equipaggio misto Canottieri Candia 2010.