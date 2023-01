Si profila un sabato di fuoco al Palaleca, la Vigo Albenga ospita alle 21.00 il Celle Varazze nello scontro al vertice del campionato di Serie C.

Due i punti che separano le squadre, a favore della formazione ingauna, che vuole riscattare la rocambolesca sconfitta dell’andata per 3 a 2.

Occasione per dare un’ulteriore scossone in testa alla classifica, ma la difficoltà della sfida è massima. Non mancate a sostenere le biancoblù!