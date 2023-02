Calcio, Milan: dopo la Supercoppa di Riad ritorna il campionato

La squadra di Stefano Pioli torna a giocare in campo contro la Lazio, mentre l’Inter si affaccia allo stadio San Siro per affrontare l’Empoli. Si ritorna dunque al campionato, ma il Napoli è già in testa a quota 50. Scegliendo uno dei bonus di Powbet, tutti gli utenti avranno diritto alle promozioni offerte dalla piattaforma, tra cui bonus, pronostici e ricchi premi.

Milan-Inter

E dopo queste sfide, ognuno spera sempre di vincere soprattutto per lo scudetto. Ma Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono pronti per giocare il derby della giornata del 5 Febbraio, uno scontro piuttosto difficile per entrambi gli allenatori. Tuttavia si cerca la vittoria che oltre allo scudetto, si cerca di raggiungere la squadra del Napoli che per ora si ritrova a 100 punti in campionato. Ovviamente l’Inter, non si pone nessun problema, come non se lo pone nemmeno nelle prossime sfide da affrontare sia contro l'Empoli che la Cremonese figuriamoci per quella di Riad. Se andiamo a vedere, anche precedentemente l'Inter ha ottenuto ben 6 vittorie su 7 partite di fila, quindi l'importante è avere continuità. Se segui lo sport del Rugby, in questo link, puoi avere gli aggiornamenti sull'ultimo weekend di Gennaio dove il Savona è ospite dell'Unione Monferrato.

L'Empoli

La squadra dell'Empoli, negli anni 90, in Coppa Italia furono raggiunti e poi sconfitti, ma in campionato i toscani, riuscirono ad andare avanti di due gol grazie ai calciatori Andrea Pinamonti e Kristjan Asllani, dove poi invece hanno subito l'autogol, di Lautaro, Lautaro, Sanchez. Dunque Simone Inzaghi sa molto bene che l’Empoli oltre ad essere una squadra molto forte è anche preparata e formata da un buon gruppo che promette bene.

L'Inter

A parte la continuità è, invece l’Inter cerca di dimostrare quella solidità che ha portato anche in campo dell'Arabia Saudita, per mister Simone Inzaghi, il gioco del calcio resta comunque la miglior garanzia per la squadra. Si può dire che con i risultati si sopravvive, ma tuttavia con l'unione di lavoro di gruppo se condiviso si può andare oltre. L'allenatore Simone Inzaghi ha cercato da sempre di dare all’Inter un’identità è è precisa, a prescindere dai calciatori che sono anche quelle colonne portanti per la squadra come Denzel Dumfries, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko. Nonostante il Napoli sia forte, l’Inter è tornata con il primo trofeo, dunque se mister Simone Inzaghi cerca continuità è sicuramente Stefano Pioli usa fare il contrario con la discontinuità à è.

Il Milan

Il Milan che ha subito 2 sconfitte e 2 pareggi, 10 gol subiti nelle ultime 5 partite, compresa l'eliminazione di Coppa Italia e il ko in Supercoppa, adesso cerca uno spiraglio di luce. Infatti l'allenatore Stefano Pioli, vuole portare il Milan ad alti livelli per regalare un qualcosa di meglio per questa stagione. Quello che vorrebbe il mister, è un Milan come quello che ha vinto l’ultimo scudetto, o meglio il Diavolo che era una volta. Nella sfida contro il Lazio è l'occasione giusta, perchè il Milan già tempo fa allo stesso stadio raggiunse la vittoria per il titolo, dove Ciro Immobile mise il gol e Olivier Giroud un assist di Raphael Leao e Sandro Tonali si prese 3 punti su Zlatan Ibrahimovic. In effetti questo è il Milan, che vorrebbe di nuovo Stefano Pioli, orgoglioso e reattivo, stabile e vincente. Anche se non c'è Zlatan, si può affidare a Raphael Leao, Sandro Tonali , il recupero di Rade Krunic, insomma anche senza il giocatore svedese si può migliorare lo stesso. Adesso però, mister Stefano Pioli cercherà allo stesso modo di impedire alla squadra del Napoli di raggiungere la testa della classifica.