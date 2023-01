Rugby: ultimo week end di gennaio, il Savona ospite dell'Unione Monferrato

Nell’ultima domenica di gennaio saranno in campo tutte le “prime” squadre seniores della nostra Regione. Domenica si gioca la prima giornata del girone di ritorno sia in Serie A, che in Serie B. Pertanto riprendono il cammino verso la difficile lotta per non retrocedere in Serie B l’AIRCOM Recco, che ospitera’ al CarliniBollesan l’ ASR Milano, ed il CUS Genova, che invece sara’ di scena a Moletolo per affrontare il Parma, neopromosso e rivelazione del torneo. Il Savona sara’ in gara ad Asti al Lungo Tanaro con l’Union Monferrato, attuale capolista del Girone 1 della Serie B. Indubbiamente tre confronti molto impegnativi che in ogni modo potrebbero chiarire meglio le relative possibilità agonistiche degli stessi club. Anche in Serie C nel girone promozione le due liguri delle Province dell’Ovest e dello Spezia saranno impegnate in interessanti test, entrambe casalinghi. Domenica nella Serie C interregionale, per la Coppa Mare & Monti, i due test programmati fra i cadetti del CUS Genova e i Lions Tortona, nonche’ fra Amatori Genova e CUS PO, attirano un certo interesse per la classifica aperta a tutti gli esiti. L’intenso fine settimana prevede altri numerosi appuntamenti per le categorie giovanili con partite fuori regione ma anche a Cogoleto, al CarliniBollesan di Genova, al Denis Pieroni di La Spezia ed al Pino Valle d’Imperia ed al Comunale di Sanremo.

SERIE A – GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO) domenica

AIRCOM Pro Recco – ASR Milano (h. 15,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Marazzo C.)

Parma – CUS Genova (h. 14,15 Moletolo/Parma arb. Erasmus J.)

Biella – Noceto

PROMOTICA I Centurioni – Parabiago

CUS Milano – Amatori Alghero

TK GROUP VII Torino (in sosta)

CLASSIFICA: Parabiago punti 40, Noceto 35, I Centurioni 34, CUS Milano 29, VII Torino e Parma 27, Biella 25, A.S.R. Milano 24, Alghero 16, CUS Genova 7, Pro Recco punti 5.

SERIE B GIRONE 1 (I GIORNATA RITORNO) domenica h 14,30

Unione Monferrato – Savona (LungoTanaro/Asti arb. Paparo M.A.)

Tutto Cialde Lecco – Bergamo

Amatori Capoterra – Varese

Amatori&Union Milano – PROBIOTICAL Amatori Novara

R.C. Piacenza – Olbia

Ivrea (in sosta)





CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 43, Amatori&Union Milano e Amatori Capoterra 38, Bergamo e Lecco 35, Piacenza 29, Savona 17, Ivrea e Varese 14, Novara 4, Olbia punti 2.









SERIE C PROMOZIONE G. 4 (V G. ANDATA) domenica h. 14,30





Province dell’Ovest – Rivoli (Marchesani/Calvari arb. Anselmi M.)

DF Ferroviaria Spezia – Stade Valdotain (Pieroni/La Spezia arb. Vullo L.)

Volpiano – Biella2

San Mauro - Rho





CLASSIFICA: Rho punti 20, San Mauro 15, R.C. Spezia 12, Stade Valdotain (*) 10, BiellaB (*) 6, Rivoli e Volpiano 5, Province dell’Ovest punti 0.

(*): 1 gara in meno

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA ANDATA) domenica

Amatori Genova – CUS PO (h. 14,30 Calcagno/Cogoleto arb. Cassinelli I.)

CUS Genova – Lions Tortona (h. 12,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Zaami S.)

UR Riviera – Alessandria (h. 14,30 Pino Valle/Imperia arb. Scopelliti L.)

CLASSIFICA: CUS PO, CUS Genova e Lions Tortona punti 9, Amatori Genova 2, UR Riviera 1, Alessandria punti 0.





UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 (I GIORNATA RITORNO)

Amatori Genova – Province dell’Ovest (dom. h. 11,00 Calcagno/Cogoleto ARB. Kamili J.)

Amatori&Union Milano – Unione Monferrato (sab. h. 17,30 Crespi/Milano arb. Bagarolo D.)

San Mauro – CUS Torino (sab. h. 17,00 D’Altorio/San Mauro T.se arb. Chiarle R.)

Parabiago – Lainate (dom. h. 14,00 Mandela/Lainate arb. Mencarelli A.)

CLASSIFICA: Amatori&UnionMilano (*) punti 35, Province dell’Ovest e CUS Torino 18, Parabiago 17, Amatori Genova e San Mauro 15, Unione Monferrato 9, Lainate (*) punti 1.

(*): 1 gara in più













UNDER 17 TERRIT. LIGURE/PIEMONTESE (II G. RIT.) domenica

CUS Genova – Savona (h. 10,00 Carlini-Bollesan/Genova arb. Poggi D.)

Province dell’Ovest2 – U.R.P. Alessandria (h. 12,30 Pieroni/La Spezia arb. Catano M.)

UR Riviera (in pausa)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 24, Province dell’Ovest2 (*) 12, Savona 8, UR Riviera 7, U.R.P. Alessandria 5.

(*): 1 gara in meno





UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XI GIORNATA) Sabato

CFFS Vespe Cogoleto – Amatori Genova (h. 16,00 Calcagno/Cogoleto arb. Kamili J.)

RC Spezia/Pro Recco – CUS Genova (h. 14,00 Pieroni/La Spezia arb. Catano M.)

UR Riviera – Province dell’Ovest (h. 16,00 Pino Valle/Imperia arb. Ardoino Al.)





UNDER 11/9/7 II FASE (VIII GIORNATA) Sabato

h. 10,00 Calcagno di Cogoleto: CFFS Vespe Cogoleto/Amatori Genova/Pol. CAP&S/Pro Recco/Tigullio

h. 14,00 Carlini-Bollesan di Genova (U9/U7): CUS Genova/Province dell’Ovest/Superba

h. 15,30 Carlini-Bollesan di Genova (U11): CUS Genova/Province dell’Ovest/Superba

h. 15,30 Comunale di Sanremo: Sanremo/Imperia/Reds