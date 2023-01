Calcio, Pontelungo. Breeuwer da fantacalcio un assist e un rigore parato nel 5-1 all'Aurora: "Il gruppo è il nostro fattore in più"

Voto in pagella otto, rigore parato +3 e un +1 anche per l'assist a Giampà. Tolto un punto per il gol di Berta nel finale, sarebbero 11 punti al fantacalcio per Luca Breeuwer.

Scherzi a parte, le parate del portiere granata sono state fondamentali per permettere alla squadra ingauna di prevalere in maniera così larga sull'Aurora.

Un passaggio è stato decisivo: la parata sul rigore di Laudando a fine primo tempo, sul risultato di 2-0 per i padroni di casa. Un episodio su cui ha scherzato lo stesso numero uno per un consiglio errato di mister Zanardini.