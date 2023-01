Calcio, Prima Categoria. Altri cinque gol del Pontelungo, l'Aurora cede 5-1. I granata restano in scia al Camporosso

PONTELUNGO - AURORA 5-1 (18' e 61' Sfinjari rig., 19' Chariq, 53' Guardone, 82' Giampà - 87' Berta)

93' FINISCE QUA! VITTORIA PER 5-1 PER IL PONTELUNGO

93' Ferro ottimo su Daddi, Caputo a porta spalancata centra il portiere che devia sulla traversa

90' ammonito Piccardi

87' GOL DELLA BANDIERA MERITATO PER L'AURORA, LO REALIZZA BERTA IN TAP IN

86, esce Vallone, per lui in campo Ferretti

82' GIAMPA! POKERISSIMO PONTELUNGO! CALA IL SIPARIO AL RIVA

80' Aurora in avanti alla ricerca almeno del gol del pareggio, Breeuwer si supera sulla battuta al volo di Berta

78' altro giro di sostituzioni, Piotto per Velaj nel Pontelungo, Berta per Pizzolato nell'Aurora.

76' Greco per Roascio, avanti con i cambi

74' buona opportunità anche per Daddi, il bomber tentenna nel momento della battuta, cercando un dribbling di troppo

70' Bassi e Iriana in campo, escono Muca e Torrengo

66' due cambi per il °Popntelungo, escono Guardone e Badoino, in campo Giampà e Daddi

61' CHE PUNIZIONE DI SFINJARI! BATTUTA IMPRENDIBILE PER FERRO, E' UNO SHOW DEL CENTRAVANTI GRANATA

10' ennesima giocata fuori categoria per Sfinjari, l'assist è ancora per Guardone che vede ribattuto sulla linea il suo tiro

8' LA SOLITA RIPARTENZA DEL PONTELUNGO! QUESTA VOLTA SFINJARI RICAMBIA IL FAVORE A GUARDONE, DESTRO IMPRENDIBILE PER FERRO ED E' 3-0

6' corre la palla da una palla all'altra, non ci sono però occasioni sostanziali

1' via alla ripresa, non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' finisce il primo tempo

47' BREEUWER! LA PARATA SU LAUDANDO! PARATONA DEL PORTIERE INGAUNO

46' RIGORE PER L'AURORA! ATTERRATO PIZZOLATO, FACINO CI PENSA UN ATTIMO E INDICA IL DISCHETTO

39' si mette in proprio Sfinjari, con la sua azione classica a rientrare dalla corsia sinistra, destro troppo chiuso rispetto allo specchio di Ferro

37' l'Aurora lavora sull'asse Vallone - Laudando, conclusione debole per impensierire Breeuwer: era una buona opportunità

35' che giocata di Sfinjari a colpire di testa controtempo la sfera, palla un palmo oltre il montante di Ferro

32' si fa male Perrier, al suo posto entra Caputo. Si alza Vignola a sostegno di Sfinjari

31' giallo anche per Russo

28' sulla punizione seguente Laudando testa i riflessi di Breeuwer, la punizione dell'attaccante giallonero viene bloccata dall'ex numero uno del Ceriale

27' ammonito Velaj

25' Guardone prova a iscriversi sul libretto dei marcatori, destro potente ma privo di misura

24' chiusura provvidenziale di Roascio su Vallone.

19' UNO-DUE MICIDIALE DEL PONTELUNGO! GUARDONE SERVE A MEMORIA CHARIQ, CONCLUSIONE SUL PALO LUNGO E RADDOPPIO INGAUNO

18' PONTELUNGO IN VANTAGGIO! RIGORE TRASFORMATO DA SFINAJRI CENTRALMENTE. IL FALLO (INGENUO) ERA STATO COMMESSO SU CHARIQ

15' partita molto bella tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Ancora un'occasione per parte, con i montanti sfiorati in entrambe le occasioni

11' punizione per Guardone, murata dalla barriera

9' Aurora con coraggio al Riva, 4-2-3-1 per Adami con Vallone alle spalle di Laudando, sugli esterni Pizzolato e Muca

7' Che parata di Ferro su Sfinjari, il portiere valbormidese lancia la mano a terra, riuscendo a deviare la conclusione!

4' doppia opportunità anche per Vallone, prima c'è un tocco di mano, poi la conclusione seguente termina alta

3' parte forte il Pontelungon el segno di Sfinjari, già un paio le iniziative del forte attaccante granata

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PONTELUNGO: Breeuwer, Velaj, Schiano, Roascio, Calandrino. Vignola, Guardone, Badoino, Perrier, Sfinjari, Chariq.

A disposizione: Ferrari Mir, Ferrari Mic, Bovio, Greco, Piotto, Daddi, Capito, Giampà, Gerini

Allenatore: Zanardini

AURORA: Ferro, Delfino, Torrengo, Piccardi, Russo, Ognjanovic, Vallone, Rebella, Pizzolato, Laudando, Muca

A disposizione:Casanova, Djomi, Bassi, Ferretti, Berta, Castelli, Iriana, Venturino, Esposito.

Allenatore: Adami

Arbitro: Facino di Genova