Calcio, Seconda Categoria A: prosegue il piano dei recuperi alle 17:30 c'è Legino B - Cisano

Un passo alla volta il programma del girone A di Seconda Categoria sarà completamente riassorbito.

Un nuovo step è in programma oggi pomeriggio al Ruffinengo, dove alle 17:30 si troveranno di fronte il Legino B e il Cisano.

Un passaggio importante sia per i padroni di casa, che potrebbero emergere dalla zona playout, ma anche per il team dei tecnici Pellegrino - Sportelli che, in caso di successo, si riporterebbe a soli cinque punti dal secondo posto, condiviso in coppia dal Sanremo 2000 e dalla Carlin's Boys.

Arbitra Grisolia di Savona, livescore su Svsport.it

La classifica: