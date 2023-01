Calcio, Cairese. In rampa di lancio i tornei pewview

Nella giornata di ieri, domenica 29 gennaio, si è tenuta la prima tappa del nuovo progetto targato A.S.D. Cairese 1919, quello dei Tornei Preview a qualificazione, che porterà i nostri Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte in giro per l’Italia. Un’idea del nostro Direttore Generale, Franz Laoretti, elaborata tempo fa, che però non si è potuta sviluppare a causa della diffusione del COVID-19, ma che ora potrà ufficialmente avere inizio. Alle formazioni vincitrici di ogni tappa, che vedrà impegnate squadre provenienti dalla singola regione, verrà data la possibilità di partecipare alla 26^ Edizione dei Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte, prendendo parte alla competizione relativa alla fascia d’età. Questo percorso è iniziato ieri dalla splendida Puglia, vedendo impegnate le leve degli Esordienti 2011 locali, che si sono esibite presso il complesso sportivo “Sport Academy Village” di Andria (BT)!

Questa collaborazione è stata resa possibile, anche, dalla figura di Enzo Fiore, uno dei più seguiti organizzatori di eventi calcistici pugliesi e di Tornei Preview, che così commenta: “Uno dei motivi per i quali abbiamo iniziato questa collaborazione si basa sul fatto che in Puglia vi sia una grandissima volontà di far si che i nostri ragazzi possano partecipare a competizioni internazionali, situazione che però, nella nostra regione e, in generale, in tutto il Sud Italia è più complessa, poiché ne ritroviamo in numero veramente esiguo, mentre la gran parte dei Tornei Internazionali di maggiore importanza li ritroviamo al Nord. Di comune accordo, quindi, con il Direttore Generale gialloblù, Franz Laoretti, la vincente del Preview di Andria accederà al Torneo Internazionale 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte della Leva 2011, una competizione prestigiosa, con un grande riconoscimento a livello nazionale. Inoltre, è importante ricordare come la squadra vincente, che approderà a Cairo Montenotte, avrà la possibilità non solo di giocare, ma anche di visitare luoghi nuovi e appetibili, sia per i ragazzi che per le famiglie. La finalità, quindi, è sia sportiva, ma anche turistica e, soprattutto, sociale, portando anche a collaborazioni con società del posto in maniera diretta.”

Queste le parole dell’ideatore dei Tornei Preview, il nostro Direttore Generale, Franz Laoretti: “Sono molto contento della partenza di questo nuovo progetto e ci tengo a ringraziare sentitamente la figura di Enzo per la collaborazione. Questo è solo un punto d’inizio, l’obbiettivo che ci siamo posti sarà quello di arrivare, il prossimo anno, ad avere circa tre o quattro Tornei Preview al Centro-Sud Italia e altrettanti al Nord, in modo tale da poter portare i Tornei Internazionali 958 SANTERO Città di Cairo Montenotte su buona parte del territorio italiano. La cassa di risonanza dei nostri tornei, negli ultimi anni, è stata incredibile, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19, grazie anche alla collaborazione con il marchio 958 SANTERO, e ciò è dimostrato dal fatto che abbiamo completato le iscrizioni alla maggioparte di essi già nel mese di Gennaio. Ulteriori progetti, che potranno dare ancora maggior lustro e visibilità alla Nostra società, verranno portati avanti nelle prossime settimane, adesso è troppo presto per svelarli, ma ci saranno a breve importanti novità.”