Calcio. Il savonese Stephan El Shaarawy in un momento di grazia

Il savonese Stephan El Shaarawy sta vivendo senza ogni orma di dubbio un momento di grazia nel campionato di Serie A.

Per il "Faraone" domenica scorsa è arrivato la seconda rete consecutiva (dopo quella contro lo Spezia) anche se il gol rifilato al Napoli non è bastato alla sua Roma per evitare una sfortunata sconfitta.

Un'altra prova di grande forza e tecnica per il classe 1992 che ha confermato il super status di forma dell'attaccante savonese. Prossimo passo il rinnovo di contratto con la Roma?