Pallanuoto, Serie A1 maschile. BPER Rari Nantes Savona alla prova Iren Genova Quinto

La BPER Rari Nantes Savona torna in vasca per la seconda giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto con inizio alle ore 15.

Alla piscina "Zanelli" i biancorossi andranno a caccia del bottino pieno contro l'Iren Genova Quinto, compagine che ha 21 punti in classifica e reduce dalla vittoria interna contro il Nuoto Roma. I savonesi, sabato scorso, hanno vinto in trasferta contro il De Akker Team confermandosi al sesto posto della graduatoria con 28 punti.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Stefano Pinato di Genova e Alessia Ferrari di Genova. Il Delegato Fin sarà Enzo Carannante di Torino.

Abbonamenti Posto Unico

Sono a disposizione gli abbonamenti “Posto Unico” per le 13 partite della Regular Season al costo di euro 65,00 ed i biglietti per la singola partita al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.