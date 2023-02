Calcio. Serie D. Vado-Castellanzese, capitolo secondo: alle 14.30 la prosecuzione della sfida sospesa per infortunio all'arbitro

E' una settimana cruciale per le ambizioni playoff del Vado: la collezione di pareggi raccolta dai rossoblu nelle ultime otto uscite in trasferta ha comunque permesso a Lo Bosco e compagni di mantenersi in scia a quel gruppetto di squadre che punta a chiudere la regular season in top five.

All'orizzonte, però, ci sono due impegni casalinghi dai quali la formazione di mister Didu punterà dritta al bottino pieno con vista sul terzo posto alle spalle di Sestri Levante e Sanremese.

Il primo ostacolo, nel pomeriggio (ore 14.30), si chiama Castellanzese, attesa nuovamente al "Chittolina" dopo la sospensione del match in calendario mercoledì scorso a causa dell'infortunio occorso al direttore di gara durante la prima parte di gara. Si ripartirà dal minuto undici con il risultato fermo sullo 0-0.

I rossoblu torneranno nuovamente in campo domenica, sempre tra le mura di casa, contro il Fossano fanalino di coda.

La classifica: