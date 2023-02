Calcio, Vado. Ritorno alle origini e un super gol per Edo Capra nel 2-1 alla Castellanzese: "Mezz'ala come agli esordi, ma mi sacrifico volentieri" (VIDEO)

E' servita tutta la qualità di Edoardo Capra per permettere al Vado di avere la meglio sulla Castellanzese: un tiro a giro fenomenale, tanto dolce nell'appoggiarsi al palo quanto letale nel superare l'estremo difensore neroverde.

I ragazzi di Didu hanno dovuto però riporre il fioretto e sguainare la sciabola contro una delle squadre più fisiche del campionato e ciò ha imposto anche agli attaccanti un lavoro di sacrificio non indifferente.

"Edo" non è stato però come sempre in prima linea, anzi, nel 3-4-1-2 disegnato da Didu si è posto a sostegno di Lo Bosco e Di Renzo, manovrando non poco anche in fase di copertura.