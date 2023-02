Barca a vela sul lago: uno sport sempre più accessibile da praticare grazie al noleggio

Per gli amanti dello sport, il Lago di Garda è un vero e proprio paradiso naturale. Una vacanza sul Lago di Garda è sinonimo di attività sportive per tutti i gusti, dalle attività acquatiche a quelle in quota, dalle più rilassanti alle più difficili, da quelle riservate agli esperti a quelle destinate ai principianti assoluti. Il Lago di Garda offre numerose opportunità per praticare sport durante tutto l'anno sulle sue tre sponde, quella bresciana, veronese e trentina, oltre che sulle varie colline e montagne dell'interno. Per quanto riguarda gli sport acquatici, per i quali il Lago di Garda è conosciuto a livello internazionale, spicca la vela: le sue rive, infatti, grazie alla presenza di venti costanti e ad un clima mite e soleggiato, ospitano costantemente regate e competizioni prestigiose. Ci sono centri velici ben attrezzati su tutte le sponde del lago, ma le località più famose per praticare questo sport sono Torbole e Riva del Garda. Per il noleggio barche a vela sul lago di Garda, esperti e principianti troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno grazie a Scansail, per rendere la loro esperienza di navigazione indimenticabile, all'insegna del divertimento e della libertà assoluta. La vela è uno sport sempre più accessibile da praticare e il lago di Garda è il luogo perfetto per farlo.

Alla ricerca del vento migliore

Il Lago di Garda, miracolo della natura, è il lago più grande d'Italia. Ecco perché non siamo sorpresi che offra innumerevoli e entusiasmanti attività da poter praticare a tutte le età. La vela, come dicevamo prima è una di queste. Qui i venti favoriscono le gare sportive che interessano molti dei paesi rivieraschi, attrezzatissimi per queste occasioni. Il Vento chiamato Ora è il vento preferito dai velisti che lo sfruttano nelle ore pomeridiane soprattutto nello specchio d’acqua davanti a Torbole. Si tratta di un vento di terra che proviene dalla pianura padana che spira da sud intorno a mezzogiorno, l’una sino al pomeriggio inoltrato. E’ un vento che assume una certa importanza nel medio e nell’alto Garda dove, grazie alla forma ad imbuto, strozzato ai lati dalle catene montuose, raggiunge velocità significative. Nei periodi estivi, l'Ora è più intenso e può arrivare a 10-12 metri al secondo, originando uno spettacolare moto ondoso. Il vento Peler soffia dalle prime ore della notte fino a circa alle 11-12 del mattino e acquista maggior forza al sorgere del sole grazie all’aumento della temperatura. E’ un vento un po’ più forte nella parte orientale del medio Garda dove può raggiungere velocità stimate intorno ai 15 metri al secondo, creando un relativo moto ondoso. Come l’Ora anche il Peler è un vento famoso tra i velisti. Gli amanti della vela con l’Ora ed il Peler riescono a coprire quasi l’intero arco della giornata.

La vista del lago di Garda in barca a vela è qualcosa di magico

Il Lago di Garda si può vivere da un'altra angolazione durante una gita in barca. Dalla barca, puoi vedere le imponenti montagne e le case colorate e scoprire angoli ancora più nascosti. La sensazione di libertà che si prova a pelo d’acqua è molto difficile da descrivere. Il primo impatto è quello con l’acqua fredda, poi arriva il vento, o meglio l’Ora del Garda, la brezza tipica del lago che ti scompiglia i capelli. Se anche tu vuoi provare un’uscita in barca a vela ma sei alle prime armi puoi affidarti a chi è più esperto e farti guidare sulle acque del lago in tutta sicurezza. Puoi infatti, noleggiare una barca e chiedere il supporto di uno skipper e l'avventura può iniziare!