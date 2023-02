Vela: ecco com'è andata la seconda manche al campionato invernale della Marina di Loano

Dopo la pausa del periodo natalizio e la sosta forzata del fine settimana del 14-15 gennaio per assenza di vento, domenica 29 gennaio si è disputata la prima giornata della II manche della 5a edizione del Campionato invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il Circolo Nautico del Finale, il Circolo Nautico Andora, il supporto di Marina di Loano, dello Yacht Club Marina di Loano e il patrocinio del Comune di Loano.





Vento da Nord con 20 nodi alla partenza, progressivamente calato fino a 10 nodi all’arrivo, tanto sole e mare calmo per i 44 equipaggi iscritti al Campionato Invernale più frequentato della 1° Zona FIV, che hanno disputato la regata costiera in programma su un percorso di 9,9 miglia. Prima del via, il Comitato di Regata ha invitato agli equipaggi ad rispettare un minuto di silenzio in memoria di Salvatore Giuffrida, armatore del Grand Soleil 40 Vega, recentemente scomparso. L’equipaggio dell’imbarcazione ha partecipato regolarmente alla regata che ha concluso in seconda posizione, confermandosi così al primo posto nella classifica generale della classe ORC. Nella categoria IRC si è imposta Aile Blanche di Simone Eandi, che resta al primo posto in una classifica generale molto corta. Nella classe Libera con Spi 1 Kai Zen di Giorgio Possio si conferma in testa alla classifica della classe con un primo di giornata, mentre nella classe Libera con Spi 2 ha vinto Peggy di di Christian Nadile, al primo posto anche in classifica generale.





Nella categoria Vele Bianche 1 vittoria di giornata per Meltemi di Lorenzo Pamparino che continua a guidare la classifica generale di classe. Infine nelle Vele Bianche 2, successo di Bric Paluc di Giovanni Saccomani, che sale al terzo posto della classifica del raggruppamento, accorciando ulteriormente le distanze dai primi due.

Classifica generale ORC dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Vega di Salvatore Giuffrida - 13 punti

2 cl. Circe di Cristian Tarantino - 27 punti

3 cl. Aile Blanche di Simone Eandi - 30 punti

Classifica generale IRC dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Aile Blanche di Simone Eandi - 19 punti

2 cl. Beatrice di Gianpiero Francese - 20 punti

3 cl. Corto Maltese di Michele Colasante – 21 punti

Classifica generale Libera SPI 1 dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Kai Zen di Giorgio Posso - 16 punti

2 cl. Strolaga II di Alessandro Savasta Fiore - 17 punti

3 cl. Shardana di Fabio Samaia - 24 punti

Classifica generale Libera SPI 2 dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Peggy di Christian Nadile - 10 punti

2 cl. Grazia di Alessandro Agosta - 19 punti

3 cl. My Toy di Andrea Pautasso - 20 punti

Classifica generale Libera Vele bianche 1 dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Meltemi di Lorenzo Pamparino - 11 punti

2 cl. Itaca di Edoardo Boido - 16 punti

3 cl. Solaris III di Andrea Schivo - 24 punti

Classifica generale Libera Vele bianche 2 dopo 11 regate (2 scarti)

1 cl. Lotse di Pier Luigi Correlli - 20 punti

2 cl. Mami di Mario Bocchiardo - 25 punti

3 cl. Bric Paluc di Giovanni Saccomani - 28 punti





Le classifiche complete sono disponibili al link: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4904/event.

Queste le date della II manche: 11-12 febbraio 2023: 25-26 febbraio 2023

Gli Ufficiali di Regata che compongono il Comitato Unico (di Regata e Giuria): sono:

Comitato delle Proteste

Presidente CdP Alessandra Barberis

Comitato di Regata

Presidente CdR Tezel Giuseppe

1° membro CdR Sassi Fabio

CdR Claveri Marco

CdR Ansaldi Maurizio

CdR Pogliano Flavio