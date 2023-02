Calcio. Il Celle Varazze non ci sta: "Si rispetti chi investe tempo e soldi nel calcio, arbitraggio con il Borzoli non all'altezza"

La nota della società biancoblu:

Il Celle Varazze FBC esprime il proprio rammarico per la direzione arbitrale dell’incontro di domenica scorsa contro il Borzoli.

Senza assolutamente nulla togliere alla squadra avversaria, si ritiene che la direzione arbitrale non sia stata all’altezza.

Si chiede solamente una equità nella gestione degli incontri senza discutere i singoli episodi.

Dallo scorso match risultano 5 ammoniti, due espulsi, una spalla lussata con stop di almeno tre settimane ed un grave infortunio ad un ginocchio, e nella trasferta a Pra la situazione non è stata dissimile.

Comprendendo a pieno la difficile situazione numerica della classe arbitrale e sottolineando l’impegno di ragazzi che per un piccolo rimborso si trovano spesso ingiustamente ad essere messi sotto pressione e magari insultati ogni domenica, condannando tali comportamenti, la società chiede solamente un po’ di rispetto per persone che investono tempo e denaro in questo sport.