Giudice Sportivo. E' raffica di rossi tra allenatori e giocatori

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 25/ 1/2023 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRARDI FRANCESCO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (VII INFR)

SANTUNIONE FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GIORDANO RAFFAELE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

ORECCHIA LORENZO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MATZEDDA ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GARE DEL 29/ 1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

BAIA ALASSIO CALCIO

Per il comportamento di un proprio sostenitore il quale, al 39' del primo tempo a gioco fermo per un fallo di gioco, davanti alla panchina della società ospite, dagli spalti lanciava un pezzo di legno lungo circa 30 cm colpendo al volto un giocatore della stessa società. Il calciatore veniva immediatamente soccorso dal massaggiatore e, appurato che il colpo risultava di lieve entità, riprendeva regolarmente il gioco senza conseguenze. Il presidente della società, fattivamente, sugli spalti, interveniva per interrompere i facinorosi (sanzione ridotta per il fattivo intervento del presidente della società).

Euro 100,00

TARROS SARZANESE SRL

Per aver consentito l'ingresso in zona riservata a soggetti non presenti in distinta, sia durante l'intervallo, sia a fine gara; per il comportamento antisportivo, tenuto dai propri tesserati presenti in panchina, dopo la segnatura della seconda rete (infrazione rilevata da parte di un AA).

Euro 75,00

VALLESCRIVIA 2018

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, durante la gara ed al termine della stessa, a più riprese rivolgevano alla terna espressioni gravemente irriguardose.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SANSALONE PIETRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

Dopo il termine della gara, avvicinava la terna mentre la stessa usciva dal tdg, protestava vivacemente chiedendo spiegazioni sull'operato ed urlando un'espressione di stampo discriminatorio all'indirizzo dei dddg.

SQUALIFICA PER DUE GARE

MONTEFORTE LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.) (infrazione segnalata da parte di un AA)

BRIGNOLI DAVIDE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

A fine gara, rivolgeva espressioni gravemente irriguardosi ad un AA (infrazione segnalata da parte di un AA).

LEONE FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOBIA FABIO (LEGINO 1910)

MONTE FABRIZIO (NEW BRAGNO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SARDO ENRICO (GOLFO DIANESE 1923)

AMMONIZIONE (III INFR)

CANNISTRA GIANFRANCO (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DIELI AARON (CADIMARE CALCIO)

Rivolgeva un'espressione irriguardosa ad un AA e, a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, rivolgeva un'espressione ingiuriosa all'indirizzo del ddg.

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

A gioco fermo, colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive

MEHMETAJ FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

Dopo aver subito un fallo, reagiva contro l'avversario dandogli una testata sul naso, senza conseguenze lesive

ZOPPI RICCARDO (LEVANTO CALCIO)

Rivolgeva alla terna un'espressione di stampo discriminatorio.

LIGUORI VALERIO (VALLESCRIVIA 2018)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, rivolgeva al ddg espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose

GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

A palla lontana, colpiva un avversario con un calcio ad un polpaccio, senza conseguenze lesive (infrazione segnalata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCUTO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES) (infrazione rilevata da parte di un AA).

GAGLIARDI CESARE (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOLLO GIANFELICE (LEGINO 1910)

SARPA EMANUELE (LITTLE CLUB JAMES)

RAMOS SEGARRA ROBERTO LORIS (VALLESCRIVIA 2018)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

A fine gara nel rientrare verso gli spogliatoi, rivolgeva espressioni gravemente irriguardose ed ingiuriose ad un AA (infrazione rilevata da parte di un AA).

GLORIA DANIELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

A fine gara, rivolgeva gridando un epiteto gravemente irriguardoso al ddg.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANFREDI DAVIDE (CARCARESE)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CIMIERI ANURA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

ROMANO THOMAS (LITTLE CLUB JAMES)

BERNIERI FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

INSOLITO GIANMARCO (PIETRA LIGURE 1956)

VARALDO FILIP (PIETRA LIGURE 1956)

LARCOMBE JOELE (TARROS SARZANESE SRL)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

ROSSI ANGELO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VIGIANI MATTIA (CADIMARE CALCIO)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

MOMBELLONI GIORGIO (CARCARESE)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

FAZIO GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MASSINI FEDERICO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AVELLANO DAVIDE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

CANTONI LORENZO (MARASSI 1965)

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

CARBONE ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

CRISTIANI OMAR (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

PIANA MATTEO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DEL NERO SIMONE (LEGINO 1910)

MARINI GIACOMO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSIMO FEDERICO (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CAMERA LORENZO (BORZOLI)

TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)

SCHIRRU MICHELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TOBIA MATTEO (CAMPESE F.B.C.)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DE MARTINI ALESSIO (LITTLE CLUB JAMES)

CASORIA ANDRES (MARASSI 1965)

DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

RANASINGHE SAMUELE (SERRA RICCO 1971)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAFFERATA GIANLUCA (BORZOLI)

BERTONI GABRIELE (CARCARESE)

PIACENTINI RICCARDO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MEHMETAJ DENIS (PIETRA LIGURE 1956)

MUSUMARRA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

NOTO MANUELSALVATORE (CADIMARE CALCIO)

GAGGERO LORENZO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MATZEDDA ALESSIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

SICILIANO DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

SAVARESI TOMMASO (MARASSI 1965)

BINELLO GIANLUCA (NEW BRAGNO CALCIO)

GHIBAUDO FABIO (NEW BRAGNO CALCIO)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

BLANSTEIN TOMAS (PIETRA LIGURE 1956)

DOMINICI ENRICO (PIETRA LIGURE 1956)

SALMASO ANDREA (SAMPIERDARENESE)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

DAPRILE FABIO (SOCCER BORGHETTO)

RIMASSA ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

STANO JACOPO (TARROS SARZANESE SRL)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

TAVELLA LUIGI ROMOLO (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

TRAVO KAROL (CAMPESE F.B.C.)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

SPADONI EDOARDO (CAPERANESE 2015)

SERHIIENKO OLEKSII (CELLE VARAZZE F.B.C.)

DELLACASA FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

ESPOSITO ANDREA (GOLFO DIANESE 1923)

GARIBBO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

RINALDI FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

BALLANI NICHOLAS (MAGRA AZZURRI)

BEDINI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

PARRA ENCARNACION DILA. (MAGRA AZZURRI)

GIORDANO DAVIDE (MARASSI 1965)

BIANCHINI ALESSIO (MAROLACQUASANTA)

TRIPI DAVIDE GIORGIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

DE FLAVIIS ALEX (OSPEDALETTI CALCIO)

CACCIANI SAMUELE (PRAESE 1945)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

MAXENA MATTEO (SAMPIERDARENESE)

BRAVOCO NICOLO (SAN DESIDERIO)